"Sind hier Ufos gelandet?", fragt einer der Besucher des Klosterhofes Neuzelle. Die vier großen blauen Kuben, die hier stehen, haben tatsächlich etwas Außerirdisches an sich.

Der eine Kubus hat eine Schaufensterfront mit Figuren dahinter. Ein anderer ist zum Betreten gedacht, der Dritte irgendwie in sich aufgelöst, durchlöchert, wo das innere nach außen möchte und umgekehrt. Der vierte Kubus ist kompakt verschlossen – nur auf dem Dach steht eine etwa 40 Zentimeter hohe Bronzeplastik. "Die kleine Figur repräsentiert unsere Kultur. Es ist Big Joe und es ist ein Super Hero". Er repräsentiere die heutige Zeit, sagt die in Tiflis geborene Tamara Ke, eine der vier Künstlerinnen und Künstler, die hier ihre Installationen ausstellen. Der Name ihres Kunstwerks lautet "Craving for wind and honey" – Verlangen nach Wind und Honig.