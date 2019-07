Das Palais am Festungsgraben in Mitte wird an die Humboldt-Universität vergeben. Das teilte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD)am Dienstag während einer Senatspressekonferenz mit. Die Humboldt-Universität will das Haus in Kooperation mit dem benachbarten Maxim-Gorki-Theater für Kultur- und Integrationsprojekte nutzen.