Die Berlinale will ihre Filme künftig nach einem neuen Verfahren auswählen. Das bisherige System mit Länderscouts sei geändert worden, sagte der künstlerische Leiter des Filmfestivals, Carlo Chatrian, der "Welt" (Mittwochsausgabe) [ externer Link; kostenpflichtiger Inhalt ].

Zur Vorbereitung der nächsten Berlinale will Chatrian sich nach eigenen Worten "aufs Filmesehen stürzen". "Seit meinem Amtsantritt am 1. Juni habe ich schon 150 Filme gesehen. Bis das Programm steht, werden es wohl 700 werden."

Chatrian und die zur neuen Berlinale-Doppelspitze gehörende Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek äußerten sich auch im "Tagesspiegel" [externer Link] zu Neuerungen bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin. So dürften Streaming-Produzenten wie Netflix nicht boykottiert werden. "Wir müssen von Fall zu Fall entscheiden, wie wichtig die Berlinale für einen bestimmten Film ist", sagte Chatrian.

Die Branche befinde sich im Übergang: "Wir dürfen uns nicht von einer jüngeren Generation von Filmfans entfernen, für die Netflix so selbstverständlich zum Filmerlebnis gehört wie ein Kinobesuch." "Aber die Stärkung des Kinos als Ort hat Priorität", sagte Rissenbeck. Auf der Berlinale könne man erleben, "was es heißt, einen Film in einem dunklen Raum gemeinsam mit einem großen Publikum zu sehen." Die Kinobetreiber hätten inzwischen verstanden, dass sie auch ihren Teil dazu beitragen müssen, das Kino als Ort wieder attraktiver zu machen.

Die aktuell geltenden Berlinale-Regeln sollen aufrechterhalten bleiben, betonte Rissenbeck in der "Welt": "Das heißt, wenn ein Kinostart vorgesehen ist, können auch Filme von Streaming- Plattformen laufen."