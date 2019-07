Der österreichische Choreograph, Tänzer und Regisseur Johann Kresnik ist tot. Er starb am Samstag nach Angaben seiner Familie im Alter von 79 Jahren in Klagenfurt.



Kresnik galt als Pionier des modernen Tanztheaters. Seine etwa 100 Tanz- und Theaterwerke lösten oft Skandale aus. In ihnen brachte er politische und gesellschaftskritische Botschaften auf die Bühne.



Kresnik begann seine Laufbahn als Tänzer in Graz und Köln und wechselte dann in die Choreographie. Er arbeitete in Bremen, Heidelberg, Bonn und an der Volksbühne in Berlin. Hier schuf er 2015 das Tanztheaterstück "Die 120 Tage von Sodom".