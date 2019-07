"Die drei ???" ist die erfolgreichste Hörspielserie der Welt. Am Samstag haben Fans im Großen Sendesaal des rbb in Berlin Sendesaal die Veröffentlichung der 200. Folge gefeiert - und die drei Sprecher haben Einblicke in ihre Arbeit gegeben. Von Henrike Möller

Dass es "Die drei ???" schon so lange gibt, kann Justus Jonas-Sprecher Oliver Rohrbeck selbst kaum begreifen. Die drei Sprecher haben auf schwarzen Ledersesseln Platz genommen, neben ihnen Radioeins-Moderator Daniel Finger. "Vor allem finde ich es schön, dass wir immer noch zu dritt dabei sind", sagt Rohrbeck, "und dass wir uns schon, seit wir 13 Jahre alt sind, begleiten und uns fünf Mal im Jahr zu den Aufnahmen in Hamburg sehen."

Die Lust an der Sache haben Rohrbeck, Wawrczeck und Fröhlich in all der Zeit offensichtlich nicht verloren. Relativ zu Beginn der Veranstaltung wird ein Video gezeigt, dass die drei bei den Aufnahmen zur Jubiläumsfolge "Feuriges Auge" zeigt. Man sieht sie gemeinsam in einer Sprecherkabine sitzen und leidenschaftlich gestikulieren und mit Gegenständen hantieren. Da wird schon mal der Kugelschreiber zur Taschenlampe umfunktioniert oder der tragbare CD-Player zur Öllampe. "Wir lesen die Texte ja nicht einfach nur, wir versuchen sie auch körperlich zu spielen. Das ist ja auch ein haptisches Miteinander", erklärt Andreas Fröhlich. "Wir fassen uns auch immer bei Actionszenen an. Olli sitzt mir gegenüber, ich spüre immer seinen Fuß. Wenn Ollis Fuß nicht da wäre, könnte ich gar nicht sprechen", witzelt Fröhlich.

Dass zwischen den drei Sprechern eine besondere Chemie herrscht, spürt man. Das ist womöglich einer der Gründe, warum die drei Fragezeichen auch heute noch so beliebt sind – auf dem Musikstreamingdienst Spotify sind sie einem Sprecher der Plattenfirma Sony zufolge die meistgehörte Playlist. Und dann wären da natürlich noch ihren unverkennbaren Stimmen: "Wir haben Glück gehabt, dass unsere Stimmen nicht so extrem alt klingen", sagt Jens Wawrczeck. "Im Vergleich zu den ersten Folgen klingen wir zwar inzwischen schon wie unsere Väter, aber trotzdem haben wir diese sehr unterschiedlichen Stimmen und die haben sich in ihrem Verhältnis nicht verändert. Deshalb stimmt die Dynamik immer noch."