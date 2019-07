Oben im hellen Saal mit bodentiefen Fenstern raus zur Spree bewundert sein Neffe Timothy, ein älterer Herr, das Entree zum Weltkulturerbe. "Er gab der Stadt Berlin so viel. Er hat nie erwartet, etwas zurück zu bekommen. Und jetzt, 90 Jahre nach seinem Tod, eröffnet diese Stadt dieses wundervolle Gebäude", so der Nachfahre. "Das, was er geleistet hat, wird den Menschen auch zukünftig in Erinnerung bleiben, denn James Simon war lange vergessen."