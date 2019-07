Bild: dpa

Exzellenzförderung - Diese Berliner Unis hoffen auf Millionen vom Bund

19.07.19 | 14:34 Uhr

28 Millionen Euro - das erhoffen sich Berliner Hochschulen von der sogenannten "Exzellenzkommission". Die entscheidet am Freitagnachmittag in Bonn, welche Unis in Deutschland das Siegel "exzellent" und damit eine Millionenförderung verdient haben.



Eine internationale Expertenkommission will am Freitagnachmittag in Bonn bekannt geben, ob Berliner Hochschulen Millionen aus der Exzellenzförderung bekommen. Freie Universität, Humboldt-Universität, Technische Universität und die Charité haben sich gemeinsam für die Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder beworben. Insgesamt sollen elf Universitäten mit insgesamt rund 148 Millionen Euro jährlich gefördert werden. Berlin könnte davon maximal 28 Millionen Euro pro Jahr ergattern.

Wettbewerb zwischen 17 Unis und Verbänden

Bundesweit haben sich 17 Universitäten und zwei Hochschulverbünde um den Titel "Exzellenzuniversität" beworben. Neu ist, dass die Exzellenz-Unis jetzt dauerhaft gefördert werden, wenn sie bei den regelmäßigen Überprüfungen positiv abschneiden. Drei Viertel der Fördergelder zahlt der Bund, ein Viertel das jeweilige Bundesland, in dem die Hochschule angesiedelt ist. Zusätzlich wurden den Unis vorher schon Extra-Gelder für einzelne Forschungsfelder zugesprochen, in denen sie international hervorstechen - diese Förderung ist Voraussetzung dafür, dass die Hochschulen sich überhaupt für den Titel "Exzellenzuniversität" bewerben können.

Studentenvertreter sehen Gefahr eines "Zwei-Klassen-Systems"

Die Wahl trifft die sogenannte "Exzellenzkommission". In ihr sitzen insgesamt 39 internationale Vertreter aus der Wissenschaft, zudem die Bundesbildungsministerin und die Bildungs- und Forschungsminister der 16 Bundesländer - also insgesamt 56 Personen. Die Stimmenmehrheit hat innerhalb der Kommission also die Wissenschaft. In die Entscheidung fließen verschiedene Faktoren ein: Bestimmte herausragende Forschungsprojekte zum Beispiel oder besondere Personalstrategien einer Hochschule zur Gewinnung herausragender Wissenschaftler. Die Hochschulen müssen in ihren Bewerbungen auch genau darlegen, wofür sie das zusätzliche Geld ausgeben wollen. Studentenvertreter verschiedener Hochschulstädte, deren Universitäten mit im Rennen waren, haben sich in einer gemeinsamen Erklärung gegen den Wettbewerb ausgesprochen. Sie sehen die Gefahr eines "Zwei-Klassen-Systems" und kritisieren, dass einige wenige Universitäten nun in den Genuss einer massiven finanziellen Unterstützung kämen, während der Rest mit enormen finanziellen Problemen kämpfen müsse.

Sendung: Abendschau, 19.07.2019, 19:30 Uhr