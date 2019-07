Gewächshäuser stehen vor dem E-Werk, dem zentralen Ort der Berliner Fashion Week. Darin und davor stehen Puppen mit bunten, edlen Kleidern, als wären sie Gäste auf einer Hochzeitsfeier. Es sind die Entwürfe von zehn Nachwuchsdesignern aus Berlin, darunter Isabel Vollrath, Vladimir Karaleev oder auch Michael Sontag.

Der Designer von der Kunsthochschule Weißensee feiert sein zehnjähriges Designer-Jubiläum, empfindet sich also nicht mehr als Nachwuchs. Aber das Ausstellungsformat im Gewächshaus, das der Berliner Wirtschaftssenat gefördert hat, passe gut zu seinen fließenden Seidenkleider, sagt der Berliner. Er will sich dem Druck entziehen, ständig neue Kollektionen in Shows präsentieren zu müssen, erklärt Sontag seine Modenschau-Abstinenz. "Das Textil, die Interaktion von Körper und Stoff, wie kann man den Körper bedecken - Ich habe immer Lust gehabt mich mit solchen Fragen zu beschäftigen und nicht mit der Frage 'What is the next best selling piece?'.