Es ist dieser eine Moment, kurz bevor eine Show auf dem offiziellen Runway der Fashion Week startet: Wenn nämlich die Mitarbeiter den Stoff abziehen, der immer zum Schutz auf dem Laufstegboden liegt, ebbt das Stimmengewirr ab, Spannung entsteht, das Licht wird dunkler und gleich erwartet man den einsetzenden Beat der Musik.

Doch bei Richert Beil startet stattdessen eine sonore Männerstimme vom Band:

"The Richard Beil Collection 'Unscharf' will showcase a summer 2020 full of body conscious and self-acceptance. The fashion industry does not respect the human body and look. That is to be criticized (…). In the future the definition of beauty will be completely different to what we know now."

Die Richert Beil-Kollektion mit dem Titel "Unscharf" zeige den Sommer 2020, der von Körperbewusstsein und Selbstakzeptanz geprägt ist. Die Modeindustrie respektiere weder Körper noch Aussehen, prangert die Stimme an und erzählt von der Zukunft, in der Schönheit anders bewertet werde als heute.