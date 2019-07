Bild: dpa/Christoph Soeder

Berliner Filmproduzent - Hunderte Menschen nehmen Abschied von Artur Brauner

10.07.19 | 17:03

Der Filmproduzent Artur Brauner ist am Mittwochnachmittag in Berlin beigesetzt worden. Mehrere Hundert Menschen kamen zur Trauerfeier auf dem Jüdischen Friedhof in der Charlottenburger Heerstraße - neben Familienangehörigen und Freunden auch viele Film- und Kulturschaffende. Unter den Trauergästen war auch Berlins früherer Regierender Bürgermeister Walter Momper (SPD).

Brauner war am Sonntag im Alter von 100 Jahren gestorben. Er galt als einer der wichtigsten Filmproduzenten in Deutschland und hatte den deutschen Nachkriegsfilm stark geprägt. Artur, genannt "Atze" Brauner, arbeitete mit Stars wie Romy Schneider, Caterina Valente und Heinz Rühmann. Er verfilmte auch Abenteuerromane wie "Der Schut" und "Old Shatterhand" mit Lex Barker und Pierre Brice. In seinen Berliner CCC-Studios entstanden Hunderte Produktionen.

Momper: Kämpfer für die jüdische Sache

Mit seiner Arbeit erinnerte Brauner auch an die Opfer des Holocaust - etwa mit "Morituri" (1948), "Hitlerjunge Salomon" (1990) und "Wunderkinder" (2011). Brauner wurde im polnischen Lodz geboren. Er selbst verlor 49 jüdische Verwandte in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten. Er sei ein Kämpfer für die jüdische Sache, für Toleranz unter den Menschen und ein friedliches Zusammenleben gewesen, sagte Momper am Rande der Trauerfeier. Vom Rabbiner wurde in der Trauerrede der starke Charakter und die Menschlichkeit Brauners hervorgehoben - und sein Einsatz für die jüdische Gemeinde in Berlin. Fans von Artur Brauner können sich in der Deutschen Kinemathek von ihm verabschieden: Im Foyer in der Potsdamer Straße liegt ein Kondolenzbuch aus.

Bild: rbb Presse & Information Artur, genannt "Atze" Brauner, verkörperte für mehrere Jahrzehnte deutsche Filmgeschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete der Holocaust-Überlebende in Berlin die Produktionsfirma CCC-Film und wurde einer der erfolgreichsten Filmunternehmer Deutschlands.

Bild: imago/APress Als Sohn eines jüdischen Holzgroßhändlers wurde er als Abraham Brauner 1918 in Lodz (Polen) geboren.

Bild: dpa/ Günter Bratke Artur Brauner war nicht nur in Deutschland, sondern international bekannt. Hier ist er mit der italienischen Schauspielerin Silvana Pampanini im Jahr 1956 zu sehen.

Bild: dpa/Klaus Heirler Hier steht Artur Brauner mit Filmkollegen von der CCC-Film (Berlin) und mit seiner Frau Maria und Nachwuchsdarstellern.



Bild: imago//ZUMA/Keystone Artur Brauner trinkt bei einer Filmpremiere mit Schauspielerin Yvonne De Carlo auf die Freundschaft.

Bild: rbb Presse & Information Artur Brauner arbeitete mit internationalen Stars zusammen - hier zu sehen im Gespräch mit Lilli Palmer & Romy Schneider...

Bild: imago/teutopress Brauner produzierte im Laufe seines Lebens Hunderte Filme. Hier zu sehen ein Still aus "Der Rosengarten", einem Film von Fons Rademakers mit Liv Ullmann und Maximilian Schell.

Bild: imago/United Archives "Hitlerjunge Salomon" aus dem Jahr 1990 ist ebenfalls eine Brauner-Produktion. Der Film erzählt die authentische Geschichte des in Israel lebenden Salomon Perel.

Bild: dpa/Brauner-Produktion Das Foto zeigt Michael Degen im August 2001 bei Dreharbeiten zu der Brauner Produktion "Babij Jahr".

Bild: dpa/Julia Terjung 2011 produzierte Brauner das Filmdrama "Wunderkinder".

Bild: dpa/Schroewig Auch Brauners Tochter Alice wandte sich dem Filmbusiness zu. Sie ist als Journalistin und Filmproduzentin tätig.

Bild: imago Seine Produktionsfirma, die Central-Cinema-Compagnie-GmbH, hatte Artur Brauner bereits kurz nach Kriegsende 1946 in Berlin gegründet. Ein Jahr darauf heiratete er seine Frau Maria. Sie blieben bis zu ihrem Tod 2017 ein Paar.