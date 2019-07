Ledrige Haut, große Sonnenbrille und Sakkos aus einer Zeit, in der Radio mal das Medium schlechthin war: Einige männliche Besucher haben sich chic gemacht, sie sehen wichtig aus, schütteln viele Hände. Das restliche Publikum: Deutschlands gebildete Mittelschicht mit Lust auf Klassik. "Aber die Prinzen finde ich trotzdem toll", sagt eine Besucherin in der Dixi-Kloschlange zu ihrer Begleitung.

Viele Stühle sind im Publikum frei geblieben. Es mag am Wetter liegen, ziemlich frisch weht der Wind über den Gendarmenmarkt. Besondere Orte sind die Prinzen gewohnt, spielen sie doch regelmäßig in Kirchen. "Aber das hier ist was ganz Besonderes", bemerken Sänger Sebastian Krumbiegel und Tobias Künzel, "von hinten auf Schiller zu schauen, das hatten wir noch nie." Damit meinen sie die große Schiller-Statue, die mitten vor der Bühne steht.

Mittlerweile ist er so bekannt wie all ihre Lieder, die vermutlich ganz Deutschland zumindest mitsummen kann. Bei so langer Bandgeschichte ist etwas zusammengekommen, eben nicht nur Plattenverkäufe, sondern auch Freundschaften. Wie die zu Fools Garden, die in der ersten Hälfte des Konzerts auf die Bühne kommen und natürlich dieses eine Lied spielen, ihren Hit "Lemon Tree". Später kündigen die Prinzen noch eine aktuellere Künstlerin an: Die Popsängerin Christina Stürmer singt zusammen mit den fünf Leipzigern "Alles nur geklaut".

Das Besondere bei diesem Prinzen-Auftritt ist die musikalische Zusammensetzung: von Pop, Neuer Deutscher Welle über schlagerartige Einlagen bis hin natürlich zum Orchester mit seinen großartigen Musikern und Musikerinnen. Das ist abwechslungsreich, teilweise musikalisch dramatisch durch Streicher und Bläser.

Aber es ist auch angestaubte Nostalgie und nicht mehr zeitgemäß. Nicht nur, dass Frauen ständig als sexy vorgestellt werden, sondern auch die klischeehaften regionalen Witzeleien zwischendurch. Schwaben sind doof, im Osten wird gesagt, früher war alles besser. Lahm. Vielleicht sollten die Prinzen immer ein Orchester dabei haben, dann wäre wenigsten die musikalische Untermalung aushaltbar.