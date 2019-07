Dafür, dass der abgeschaffte Echo während der Veranstaltung gleich mehrfach gedisst wurde, lief die erste Ausgabe der HYPE Awards ganz schön klassisch ab und sogar ein bisschen zäh: Preisvergabe, Geplänkel, Liveauftritt. Preisvergabe, Geplänkel, Liveauftritt. Fast drei Stunden lang.

Das muss Moderatorin Nikeata Thompson – bekannt als Tanzcoach aus verschiedenen Castingshows – wohl auch so empfunden haben. Mehrfach flehte sie das Publikum in der Verti Music Hall an, doch bitte mehr abzugehen: "Wir sind hier nicht auf dem Echo, wir haben Swag! Wir Hip-Hop-Leute machen immer einen auf dicke Hose. Dann macht doch mal auf dicke Hose - jetzt!"