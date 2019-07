Too Many Zooz bringen Berliner Gretchen zum Kochen

Wo die New Yorker Band Too Many Zooz auftaucht, bleibt keine Hüfte steif und kein T-Shirt trocken. Auch im Kreuzberger Club Gretchen hatten sie am Dienstagabend das hippe Publikum schnell auf ihrer Seite. Eine wunderbare Entdeckung, findet Magdalena Bienert.