Hohenzollern: Sammlungen sollen in Museen bleiben

In den Verhandlungen um die Rückgabe von Kunstobjekten setzt das Haus Hohenzollern auf Deeskalation. Es sei "das primäre Ziel, die Sammlungen in den bestehenden Museen zu erhalten und der Öffentlichkeit weiterhin zugänglich zu machen", hieß es am Montagabend.