Zwar hatte der Anwalt der Familie Hohenzollern, Markus Hennig, am Dienstag erklärt, es sei das "primäre Ziel, die Sammlungen in den bestehenden Museen zu erhalten und der Öffentlichkeit weiterhin zugänglich zu machen." Doch zur Kündigung der Leihverträge hatte er sich nicht geäußert.

Die Hohenzollern pochen hingegen auf einen Vertrag von 1925, der regelt, welche Güter in ihrem Besitz bleiben können - und welche an den Staat fallen. Inwieweit welche Ansprüche auch nach 1945 noch gerechtfertigt sind, ist derzeit die große Frage. Zahlreiche Leihverträge für Kunstwerke aus ihrem Besitz haben die Hohenzollern inzwischen gekündigt - und machen damit offenbar Druck auf die Verhandlungen.

Ein Konflikt in diesem Ausmaß überrascht auch Historiker Martin Sabrow vom Potsdamer Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung. Er warnt vor zu großen Zugeständnissen an die Hohenzollern. "Die Hohenzollern-Nachfahren verbinden mit ihrem Vorstoß ja offenbar nicht nur eine Kapitalisierung von Eigentum, sondern auch eine geschichtspolitische Einmischung, in der Gründung eines Hohenzollern-Museums etwa, und in der Beteiligung an Ausstellungen, die mit ihren Stücken veranstaltet werden", krisiert Sabrow.

Sabrow bezieht sich auf dabei auf Unterlagen aus den Vergleichsverhandlungen, aus denen der Tagesspiegel berichtet hatte. Demnach hätten die Hohenzollern inhaltlichen Einfluss auf die Darstellung der Hohenzollern in öffentlichen Museen gefordert. Sabrow meint: "Das, finde ich, sprengt in der Tat die vermögensrechtliche und privatrechtliche Frage. Hier geht es um öffentliches Gut und öffentliche Geschichtskultur, da hat die öffentliche Hand ein moralisches Recht, in der Vorderhand zu sein."

Gestritten und verhandelt wird nun unter öffentlichem Druck. Am Mittwoch kommender Woche gibt es dazu einen Gütetermin im Bundeskanzleramt.