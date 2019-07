Der schwierigste Vermittler-Job in Berlin

Christoph Stölzl: Ich habe mich aus Solidarität gegenüber Frau Grütters dazu bereiterklärt, die ich seit 30 Jahren kenne. Sie war eine überaus kompetente und seriöse Parlamentarierin, als ich im Parlament war, und hat unendlich viel für Berlins Museen getan, seit sie Staatsministerin ist. Aber was ich da tue, ist kein Job, sondern ich mache es ehrenamtlich. Es ist eine Aufgabe, wo ich mit jedem reden darf – im Museum und außerhalb. Das hat den einzigen Zweck, Frieden herzustellen für die Phase, die jetzt notwendig ist. Nämlich für die Suche nach einem neuen Direktor oder einer Direktorin. Da muss man nach diesem ganzen hektischen Durcheinander durchatmen und dafür braucht man Ruhe. Sowas kann man nicht holterdipolter tun.

Es wurde als Ort der Erinnerung an das deutschsprachige Judentum gegründet. Der Begriff deutschsprachiges Judentum ist etwas hilflos. Es soll an die Geschichte und die großartige Kultur des mitteleuropäischen Judentums erinnern. Aber bei Stiftungsgründung wurden ausdrücklich auf Wunsch von Michael Blumenthal die Themen Migration, Diversity, Miteinander der Kulturen, Minderheiten und Mehrheiten-Fragen mit aufgenommen. Ich glaube, daher kommt im Moment das Problem. Weil es kein rein rückwärtsblickendes Museum ist, sondern auch ein Forum sein möchte. Es ist ja auch die W. Michael Blumenthal Akademie mit Tagungs- und Forums-Betrieb dabei. Das alles ist viel. Es wäre ein Wunder, wenn es nicht manchmal krachen würde.

Sie hatten im Deutschen Historischen Museum das Konzept "Aufklärung und Verständigung". Das klingt richtig schön nüchtern. Steht das auch jetzt im Zentrum?

Für mich ist das eine goldene Regel. Der Satz geht ja weiter: "Aufklärung und Verständigung über die gemeinsame Geschichte von Deutschen und Europäern". Es ist also im Grunde ein dialektisches Prinzip, ein Frageprinzip. Wir sagen nicht: hier ist unsere Mission. Sondern es geht um einen Diskurs. Aufklärung heißt ja, dass man Dinge wägt und anschaut - und dem Publikum auch die Möglichkeit lässt, eigene Wertungen zu treffen. Ich habe im Museum jetzt nicht die Rolle, zu entscheiden oder zu ordnen.



Ich bin so eine Art Parlamentär mit der weißen Fahne oder ein Punching-Ball oder ein Gesprächstherapeut. Oder ein Mittler zwischen den verschiedenen Meinungen. Der Bundesregierung in Gestalt von Frau Grütters hat sich das ausgedacht – die Rolle einer Vertrauensperson gibt es nicht, das ist nicht vorgesehen und vielleicht ist es gerade deswegen gut, weil es eine ungewöhnliche Rolle ist.