Die Hohenzollern befinden sich seit Jahren in einem Rechtsstreit mit dem Bund und den Ländern. Es geht um ein Wohnrecht in Schlossanlagen und die Rückgabe von Kulturgütern. Historiker Martin Sabrow erklärt, welche Ansprüche gerechtfertigt sind.

Martin Sabrow: Es ist zu unterscheiden zwischen Immobilien und Objekten. Auf Immobilien kann die Familie keinen legitimen Anspruch machen. Der Vorstoß zu einer entschädigungslosen Fürstenenteignung per Volksentscheid ist 1926 gescheitert, und das ist auch gut so. An seine Stelle traten Einzelverträge mit den Ländern des Deutschen Reichs. Im Ergebnis der Verhandlungen 1926 mit dem Land Preußen ist ein Großteil der Immobilien, nämlich die sogenannten Lastobjekte, damals an den preußischen Staat gegangen, und ein kleinerer, aber beträchtlicher Teil, die sogenannten Renditeobjekte, blieb größtenteils im Privatbesitz der Hohenzollern. Dieser Besitz ist wiederum mit der Bodenreform ab 1945 verstaatlicht worden und im Zuge der Wiedervereinigung haben beide deutsche Teilstaaten rechtskräftig einen Restitutionsausschlus für die zwischen 1945 und 1949 in der sowjetischen Besatzungszone auf besatzungsrechtlicher oder besatzungshoheitlicher Grundlage durchgeführten Enteignungen erklärt. Insofern ist bei Immobilien die Sachlage eindeutig. Deswegen fordert der Chef des Hauses Hohenzollern auch nur eine Teilhabe im Rahmen eines Wohnrechts.

Inwieweit der Anspruch des Hauses Hohenzollern auf die Rückgabe von Kunstwerken und Gebrauchsgegenstände mit kulturgeschichtlichem Wert berechtigt ist, muss gerichtlich geklärt werden, wenn sich keine gütliche Einigung erzielen lässt. Vor Gericht aber können alle Seiten nur verlieren. Deswegen muss der Appell lauten: Zurück an den Verhandlungstisch! Die Hohenzollern geben an, nicht so sehr an einer marktwirtschaftlichen, sondern vor allem an einer geschichtskulturell förderlichen Lösung interessiert zu sein. Sie wollen nach eigenem Bekunden die Auseinandersetzung mit dem Erbe der Hohenzollern durchaus stärken und die historische Rolle des preußischen Königshaus nicht etwa aus der öffentlichen Betrachtung zurückdrängen. Das wäre auch ein seltsames Vorhaben. Insofern sind die Voraussetzungen für einen Vergleich immer noch gegeben. Die öffentliche Hand und die beteiligten Stiftungen haben freilich in den seit fünf Jahren laufenden Verhandlung zurückhaltend auf die von Prinz Georg Friedrich geltend gemachten Restitutionsforderungen reagiert. Das mussten sie auch. Wir können im öffentlichen Interesse nicht zulassen, dass die von der Bundesmitteln getragenen Museen und Schlösser geplündert werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies dem Chef des Hauses Hohenzollern nicht klar ist. Der jetzige, in seiner Härte überraschende Vorstoß des Hauses Hohenzollern zielt vermutlich eher darauf, die eigene Verhandlungsposition zu stärken und nicht darauf, sich in einem streitigen Verfahren durchzusetzen.

Daneben fordert er eine geschichtspolitische Einflussnahme durch die Gründung eines Hohenzollern-Museums sowie ein Mitspracherecht in allen Ausstellungen, in denen das Haus Hohenzollern als Leihgeber auftritt. Das stellt eine Grundsatzfrage, die die öffentliche Hand nur verneinen kann, weil wir sonst über diesen Fall hinaus die Leihgabe in ein Einflussrecht verwandeln, während für die Geschichtsschreibung auch in visuller Form zu gelten hat, dass die Quellen zum Betrachter sprechen, aber sich nicht selbst interpretieren sollen.

Prof. Dr. Martin Sabrow ist Direktor des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam und lehrt an der Humboldt-Universität zu Berlin. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählt die politische Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts.

Können Schlösser und Kulturgegenstände überhaupt zurückgegeben werden?

In Bezug auf Immobilien nicht, in Bezug auf das bewegliche Gut grundsätzlich schon. Zwar gibt es ein öffentliches Interesse auch an dessen Bewahrung, aber damit sind privatrechtliche Ansprüche nicht grundsätzlich ebenso ausgeschlossen. Tatsächlich ist das Kulturgut, das etwa im kriegsbeschädigten und dann abgetragenen Schloss Monbijou lag und in der Kriegszeit ausgelagert wurde, teils durch die Rote Armee beschlagnahmt und 1958 zurückgegeben, teils in den Wirren der Nachkriegszeit verstreut worden. Soweit sie 1958 der DDR zurückgegeben oder anderweitig wieder in staatlichen Besitz gelangt sind, müssen die Besitzrechte verhandelt werden und können nicht summarisch zugeteilt werden. Die Abwägung von Restitutionsansprüchen und legitimen Erwerbsrechten ist nie einfach, wie sich in den langwierigen Auseinandersetzungen über die Rückgabe von NS-Raubkunst oder im Umgang mit kolonialen Erwerbungen immer wieder zeigt. Es ist in der Tat eine Abwägungssache zwischen unterschiedlichen rechtlichen und historisch gefestigten Ansprüchen. Sie verlangt Zeit, Dialogbereitschaft und Sensibilität im Umgang mit Fragen, die sich weder moralisch noch rechtlich eindeutig entscheiden lassen.

Wie schätzen Sie die Erfolgschancen für die Hohenzollern bei einem Verfahren ein?

Vor Gericht und auf hoher See ist man bekanntlich in Gottes Hand. Niemand kann gegenwärtig den Ausgang eines möglichen Verfahrens zuverlässig prognostizieren. Wir alle, auch die Hohenzollern, sollten die gerichtliche Auseinandersetzung fürchten. Es würde alle Seiten der Lächerlichkeit preisgeben, wenn eine abgeschaffte Monarchie, deren revoliutionäre Entmachtung wir gerade mit viel Pomp und Freude gefeiert haben, sich einhundert Jahre später mit ihren republikanischen Nachfolgern öffentlich um die Erbrechte duelliert. Das Scheitern eines gütlichen Ausgleichs würde der deutschen Kulturpolitik ein schlechtes Zeugnis ausstellen; der Vorwurf des Raffgeistes würde einen Schatten auf die Ehre des Hauses Hohenzollern werfen, das sich mit seinem früheren Chef Louis Ferdinand so erfolgreich der Wertewelt der Demokratie assimiliert hatte.