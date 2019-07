Eine Eigentumswohnung in Kreuzberg ohne Provision: Dieser Immobilien-Traum wird in Berlin auf Plakaten beworben. Doch die Plakate sind Fakes von der Künstlerin Dorothea Nold. Im Interview erzählt sie, wie Anrufer reagieren, wenn der Traum vom Eigenheim jäh platzt.

Bunt und verspielt sehen die Bau-Projekte aus, die auf großen Plakaten an umkämpften Adressen in Berlin beworben werden. Eine Mischung aus Hundertwasser-Häusern und Villa Kunterbunt. Ab 2021 seien die geplanten Eigentumswohnungen verfügbar – provisionsfrei, heißt es auf den Schildern. Doch die Plakate sind ein Fake. Die Bauvorhaben hat sich die Künstlerin Dorothea Nold einfach ausgedacht. Auf den Plakaten hat die 37-Jährige eine Berliner Telefonnummer angegeben, die direkt auf ihr Handy führt. Mehr als 200 Anrufe von Wohnungsinteressenten und Investoren hat sie mittlerweile schon bekommen.

Dorothea Nold: Das kommt auf den oder die Anruferin an und auf die Stimmung, die dann herrscht. In den ersten Wochen hatte ich sehr viele ernst gemeinte Anfragen. Da habe ich ganz seriös als gute Immobilienmaklerin die Wohnungen feilgeboten und über die Zukunftspläne der potenziellen Käufer gesprochen.

Die meisten nicht. Aber es gab einige, da hat es sich im Gespräch ergeben, weil ich mit der Zeit pieksiger wurde. Ich habe dann gesagt: Da ist ja jetzt gerade noch ein schöner Park. Wenn Sie dann dort wohnen, können die Leute ja überhaupt nicht mehr gärtnern. Da ist es dem einen oder anderen dann schon klar geworden. Aber den meisten Anrufern habe ich ein Exposé zugesichert, das jetzt gerade diese Woche per E-Mail rausgegangen ist. Jetzt schauen wir mal, ob es noch weitere Reaktionen geben wird.

Das ist unterschiedlich. Einerseits sind natürlich diejenigen ein bisschen enttäuscht, die tatsächlich etwas kaufen wollen. Andererseits bekomme ich in letzter Zeit vermehrt auch Anrufe von Menschen, die sich bei mir bedanken, weil sie die Aktion gut und in irgendeiner Form unterstützenswert finden. Die Palette der Reaktionen ist ziemlich weit gefächert. Es gibt auch Anrufer, die gerne mit mir fiktiv diese Gespräche führen und das ist dann meistens ziemlich lustig für beide Seiten.

Primär habe ich nach einer künstlerischen Sprache gesucht, um der aktuellen Stadtentwicklung in Berlin entgegenzutreten. Um meine Position klarzumachen. Einerseits durch Irritation. Dass Menschen, die jetzt gerade in der Stadt unterwegs sind, erstmal glauben: Um Gottes Willen, an dieser Stelle wird jetzt auch noch etwas gebaut. Andererseits durch Humor. Wenn man sich vor die Plakate stellt, sieht man, dass sie nicht echt sind. Es tummeln sich Pferde um Frauen und man sieht, dass das Gebäude auch nicht unbedingt statisch komplett abgesichert ist.