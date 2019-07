Normalerweise hängt Caravaggios berühmtes Gemälde "Narziss" in Rom. Doch ab Samstag ist das Werk des Barock-Meisters im Museum Barberini zu bewundern. Wie es "Narziss" nach Potsdam geschafft hat, erzählt Museumsdirektorin Ortrud Westheider im Interview.

Ja, unsere Räume geben das natürlich her. Wir haben diese Bedingungen, die das Gemälde braucht. Aber tatsächlich wurden dieses Werk und noch ein weiterer Transport mit zwei Werken von Bernini mit einem Begleitwagen nach Potsdam gebracht.

Braucht es für ein Gemälde dieser Kategorie bestimmte Sicherheitsvorkehrungen - also für den Transport, die Lagerung, die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit?

Ortrud Osterwald: Gleich nach Gründung des Museums Barberini in Potsdam haben wir zu unserer Namensschwester Kontakt aufgenommen. Dieses Bild gehört zu den vielleicht bedeutendsten Werken dieser Sammlung und es war ein langer Weg der Überzeugung. Aber die Kollegen fanden es ganz wichtig, diese Ausstellung ihrer Meisterwerke hier mit diesem Werk anzuführen. Es ist eigentlich der Ausgangspunkt. Man kann die Wege des Barock von diesem Bild aus beschreiten.

rbb: Caravaggios berühmter "Narziss" hängt sonst im Palazzo Barberini in Rom. Wie haben Sie das Gemälde nach Potsdam bekommen?

Was und wer wird in der Ausstellung noch zu sehen sein?

Wir erzählen die Geschichte der Barberini, die die Kunst gefördert haben und eigentlich den Barock in Rom so stark beeinflusst haben. Das sind die Künstler, wie zum Beispiel Gian Lorenzo Bernini, der auch im Petersdom an der Seite von Papst Urban gewirkt hat. Wir haben außerdem die Werke von Baglione, Saraceni oder Manfredi, die die großen Nachfolger von Caravaggio sind. Ganz zum Schluss zeigen wir auch zwei Werke von Artemisia Gentileschi, die ebenfalls zum Kreis von Caravaggio gehörte.

Worin besteht die Anziehungskraft der Barock-Malerei? Warum fasziniert uns das so?

Es ist eine Malerei der großen Gefühle und sie wird zum ersten Mal - mit echten Personen und mit richtigen Modellen - wie auf eine Bühne gestellt. Caravaggio hat ja begonnen, am Modell zu arbeiten. Manche Modelle hat er von der Straße geholt und dieser Realismus und die großen Gefühle faszinieren, dass man wirklich eintaucht. Man muss auch gar nicht so viel wissen, sondern man findet sich wieder - auch heute noch - in den Bildern. Das ist der große Reiz.