Am ersten Besuchertag der neu eröffneten James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel herrscht großer Andrang. Es seien bereits etwa 26.000 Menschen gekommen, sagte Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, gut eine Stunde vor Ende des Aktionstags im rbb. Bereits am Nachmittag hatte eine Sprecherin der Staatlichen Museen zu Berlin gesagt, es seien mehr Besucher gekommen als erwartet. "Die Menschen nehmen das Gebäude an, sie durchströmen es", so Parzinger. "Mehr kann man sich eigentlich gar nicht wünschen."

Die nach dem Kunstsammler James Simon (1851-1932) benannte Galerie von Star-Architekt David Chipperfield in Berlin-Mitte kostet keinen Eintritt und dient künftig als Empfang und Servicestation für das Ensemble aus Pergamonmuseum, Alter Nationalgalerie, Bode Museum, Altem Museum und Neuem Museum.

Außerdem gibt es Räume für Wechselausstellungen und einen Veranstaltungssaal. Zuletzt kamen zum Weltkulturerbe Museumsinsel knapp 2,5 Millionen Besucherinnen und Besucher jährlich. Nun werden jährlich drei Millionen Besucher erwartet.