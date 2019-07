Das neue Empfangsgebäude der Berliner Museumsinsel ist fertig und wird am 12. Juli eingeweiht. Das teilte die Stiftung Preussischer Kulturbesitz am Montag mit. Der Bau der sogenannten James-Simon-Galerie hat rund zehn Jahre gedauert und 134 Millionen Euro gekostet.



Das neue Gebäude, entworfen vom Architekten David Chipperfield, beherbergt nicht nur die Kassen und Garderoben für das Pergamon- und das Neue Museum, sondern unter anderem auch den Museumsshop und ein Restaurant. Bundeskanzlerin Angela Merkel soll dann am 12. Juli den Neubau feierlich eröffnen, am 13. Juli ist der Komplex dann auch für das Museumspublikum öffentlich.