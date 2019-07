"Wir kamen hier an, aufgeregt, unerfahren und ziemlich unschuldig gegenüber der echten Aufgabe vor uns", erzählt Chipperfield. "Niemand von uns konnte sich vorstellen, dass wir hier heute stehen würden unter völlig neuen Gegebenheiten in einer vollkommen veränderten Stadt. Die Renovierung des Neuen Museums, die Entwicklung des Masterplans und die Planung der James-Simon-Galerie wurden über all die Jahre zum Zentrum unsres Lebens."

James Simon hat Berlin 10.000 Objekte geschenkt, darunter die Nofretete und das Ishtartor. Mit internationalem Baumwollhandel hatte er ein Vermögen gemacht, das ihm nach dem Ersten Weltkrieg verloren ging. Dennoch schenkte er gestern vor 99 Jahren den Museen die Nofretete. James Simon starb 1932.

Sein Neffe Tim, in den USA geboren, ist vor einem Jahr nach Berlin zurückgekehrt. Die James-Simon-Galerie, so wünscht er es sich, soll Menschen inspirieren, großzügig zu geben und zu schenken wie sein Onkel. "Ich hoffe, dass dies eine Anregung für viele Menschen ist, wenn sie diese Galerie sehen", sagt der Neffe in seiner Ansprache. "Sie sollen sich erinnern an die Geschenke, die James vermacht hat und was sie selbst tun können, entweder indem sie anderen Menschen Zeit schenken oder indem sie vorangehen und Menschen helfen, die weniger Glück haben als sie selbst."