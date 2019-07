Vor über 100 Jahren dankt Kaiser Wilhelm II. von Preußen ab. Kunstschätze und Schlösser gelangen in öffentliche Hand. Nun fordern seine Nachfahren eine hohe Entschädigung. Ein Unding, kommentiert Tomas Fitzel .

Anders als Russland oder sogar Österreich, das immerhin die Adelstitel komplett untersagte, ging die Weimarer Republik viel zu schonend mit den adligen Bankrotteuren um, aus berechtigter Furcht, sie würden die junge Demokratie mit ihrer reaktionären Raffgier unterhöhlen. Was sich dann auch bewahrheitete. Der preußische Kronprinz und besonders in großer Mehrheit Angehörige des Ostelbischen Adels unterstützten die Nazis und erlitten somit ein zweites Mal moralischen Schiffbruch. Daran ändert auch die Handvoll Adliger vom 20. Juli nichts.

Adel ist nicht edel, sondern von Übel. Einen anderen Schluss lässt diese maßlose, geradezu impertinente Forderung nach Entschädigung oder Rückgabe von Schlössern, Burgen und Kunstschätzen des ehemaligen Kaiserhauses gar nicht zu. Mit welchem Recht? Der europäische Adel ging mit dem großen Kladderadatsch von 1918 schmählich unter. Er hatte Europa in den Abgrund gestürzt und komplett Pleite erlitten.

Mit dem Mauerfall witterten die Nachfahren des einstigen Adels Morgenluft. Es genügte ihnen nicht, dass sie unbeschadet zweier verlorener Kriege in Westdeutschland beispielsweise immer noch die größten Grundbesitzer waren. Sie wollten zurück in den Osten. Leider wurden sie allzu bereitwillig dabei von den Medien hofiert. Prinz und Prinzessin, Graf und Gräfin, das verspricht eben Glamour. Auch wenn es nur billiger Glimmer ist.

Herr PrinzvonPreußen lässt nicht nach und beschäftigt seit vielen Jahren Politik und Justiz ganz ohne Scham. Noblesse oblige? Nö, Geld stinkt nicht. Das zählt. Leider lassen sich diese vermeintlichen Rechtsansprüche nicht mehr so ohne weiteres rückwirkend gesetzlich beseitigen. So müssen wir das aushalten.

Dass auch eine ganz andere Haltung möglich ist, zeigen die Nachfahren von James und Agnes Simon. Sie hätten alles Recht der Welt - moralisch und vielleicht sogar auch juristisch - die Rückgabe der so übergroßen Schenkungen an die Berliner Museen zu fordern. Stattdessen erleben wir eine beispielslose Großherzigkeit. Sie sind glücklich darüber, dass wir uns daran erfreuen können. Das ist ein Erbe, das bleibt. Aber was hinterlässt Herr Georg Friedrich Ferdinand PrinzvonPreußen? Wir sollten vielleicht besser anfangen alle Prinzen und Prinzessinnen aus den Berliner Straßenamen zu streichen.