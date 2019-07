Es geht einige Treppen hinauf, bis man den riesigen Turbinenraum des Kraftwerks erreicht. Mächtige Betonsäulen strecken sich dort noch einmal rund zehn Meter in die Höhe. Angenehm kühl ist es hier, hinter den dicken Mauern, aber auch stockfinster. Doch dann beginnt am virtuellen Himmel auch schon eine einzelne Lichtkugel zart violett zu leuchten.

Die Kugel bewegt sich langsam abwärts, punktgenau verfolgt von einem violetten Laserstrahl, der sie leuchten lässt. Andere Strahlen treffen jetzt aus verschiedenen Richtungen auf die Kugel, die sich im Raum bewegt. Wie eine große Perle pendelt sie schliesslich an einer blauen Schnur aus Licht hin und her. Dann leuchten an der Decke weitere Kugeln auf, formen eine Linie, die sich in eine Wellenbewegung verwandelt, eine Schwingung erzeugt.