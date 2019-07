Der Blick der Wartenden fällt immer wieder auf die Fotoserie, die an der Außenwand des Kiosks angebracht ist. Sie zeigt vier junge Männer zu Beginn der diesjährigen Badesaison. Geschossen hat die Bilder die in Paris lebende deutsche Fotokünstlerin Kira Bunse. Gegenüber dem Kiosk flattert ein großes, bunt gemustertes Tuch, das aus zerschnittenen Flaggenteilen besteht. Es ist Teil einer Installation des israelischen Künstlers Gili Avissar. Aus vielen Flaggen, die als Nationalsymbole spaltend und ausgrenzend wirken können, wird hier eine bunte Textilinstallation.

Immer wieder verstecken sich Kinder hinter dem bunten Stoff, der im Wind vor und zurück weht. Kuratorin und Kioskbesitzerin Nele Heinevetter freut sich über solche Reaktionen. Seit drei Jahren betreibt sie den Kunstkiosk, den sie Tropez genannt hat. "Ich glaube, dass Kultur wunderbar ins Freibad passt, weil die Leute einfach mit viel Zeit und Muße hierherkommen", sagt die zierliche Frau mit den kurzen blonden Haaren. Die Menschen kommen ins Freibad um den Tag hier zu verbringen. In Eile ist hier kaum jemand. "Denn so ein zusätzliches Angebot zu haben, schien mir dankenswert", sagt Heinevetter. Das Kulturprogramm wird vom Hauptstadtkulturfonds unterstützt. Der Kiosk muss sich selbst tragen.

Bis 2014 hat Nele Heinevetter den Schinkel-Pavillon in Berlin-Mitte mit geleitet. Mit der Übernahme des Kiosks ging für sie ein Traum in Erfüllung, denn sie wollte raus aus dem reinen Kunstkontext hinein ins echte Leben. "Ich wollte auf Leute treffen, die unvorbereitet sind und sehr spontan und offen auf die Kunst reagieren", erklärt Heinevetter. So eine unverstellte Reaktion sei selten möglich und daher auch für die Künstler spannend.