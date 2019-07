dpa/Karlheinz Schindler Audio: rbb 88.8 | 07.07.2019 | Frauke Gust | Bild: dpa/Karlheinz Schindler

Nachruf | Filmproduzent Artur Brauner - Waghalsig, charmant - und unermüdlich unbequem

07.07.19 | 19:13 Uhr

Als Filmproduzent war Artur "Atze" Brauner eine Legende. Mit Unterhaltungsfilmen wurde der Wahl-Berliner reich. Doch die filmische Auseinandersetzung mit dem Holocaust sah er als seine eigentliche Aufgabe. Von Ula Brunner

Sein Oberlippenbärtchen glänzte immer lackschwarz, die Augen funkelten unter dunklen Brauen: Auch hochbetagt war Artur "Atze" Brauner eine eindrucksvolle Erscheinung. Unermüdlicher Filmproduzent und Unternehmer, Gesellschaftslöwe und umstrittener Immobilienbesitzer, der auch wegen seiner Steuerauseinandersetzungen immer wieder in die Schlagzeilen geriet. Über 70 Jahre lang lebte der gebürtige Pole in Berlin. Standesgemäß residierte er in seiner Villa in der Königsallee 18, wo in den 1950er und 1960er Jahren Stars wie Romy Schneider, Heinz Rühmann, Robert Siodmak oder O. W. Fischer ein- und ausgingen. Seinen 101. Geburtstag hätte er am 1. August gefeiert. Doch erst ganz zuletzt war es wirklich ruhig um ihn geworden. Noch bei der Berlinale 2018 hatte er beim Gang über den roten Teppich verkündet: "Ich werde bestimmt zehn Partys besuchen." Da führte längst seine Tochter Alice die Geschäfte.

Artur Brauner mit seiner Tochter Alice bei der Eröffnungsparty der Berlinale 2018 | Bild: Imago/Frederic Kern

Mehr als 500 Filme entstanden hier

Wie kein anderer hat Brauner das deutsche Nachkriegskino geprägt, Starglanz nach West-Berlin geholt. Seine CCC in Berlin-Spandau ist die älteste noch aktive Produktionsfirma in Deutschland. Weit mehr als 500 Filme sind hier entstanden, überwiegend massentaugliche Unterhaltungsware: Melodramen, Old-Shatterhand-Western, Edgar-Wallace-Krimis, Abenteuerschinken, einige Sexstreifen. Doch die CCC-Studios stehen von Anfang an auch für unbequeme Filme, für die unermüdliche Auseinandersetzung mit NS-Diktatur und Holocaust. Es ist Brauners Verdienst, dass sein eigenes Schicksalsthema zu einem zentralen Anliegen des deutschen Kinos werden konnte.



Artur "Atze" Brauner - ein Leben für den Film

Bild: rbb Presse & Information Artur, genannt "Atze" Brauner, verkörperte für mehrere Jahrzehnte deutsche Filmgeschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete der Holocaust-Überlebende in Berlin die Produktionsfirma CCC-Film und wurde einer der erfolgreichsten Filmunternehmer Deutschlands.

Bild: imago/APress Als Sohn eines jüdischen Holzgroßhändlers wurde er als Abraham Brauner 1918 in Lodz (Polen) geboren.

Bild: dpa/ Günter Bratke Artur Brauner war nicht nur in Deutschland, sondern international bekannt. Hier ist er mit der italienischen Schauspielerin Silvana Pampanini im Jahr 1956 zu sehen.

Bild: dpa/Klaus Heirler Hier steht Artur Brauner mit Filmkollegen von der CCC-Film (Berlin) und mit seiner Frau Maria und Nachwuchsdarstellern.



Bild: imago//ZUMA/Keystone Artur Brauner trinkt bei einer Filmpremiere mit Schauspielerin Yvonne De Carlo auf die Freundschaft.

Bild: rbb Presse & Information Artur Brauner arbeitete mit internationalen Stars zusammen - hier zu sehen im Gespräch mit Lilli Palmer & Romy Schneider...

Bild: imago/teutopress Brauner produzierte im Laufe seines Lebens Hunderte Filme. Hier zu sehen ein Still aus "Der Rosengarten", einem Film von Fons Rademakers mit Liv Ullmann und Maximilian Schell.

Bild: imago/United Archives "Hitlerjunge Salomon" aus dem Jahr 1990 ist ebenfalls eine Brauner-Produktion. Der Film erzählt die authentische Geschichte des in Israel lebenden Salomon Perel.

Bild: dpa/Brauner-Produktion Das Foto zeigt Michael Degen im August 2001 bei Dreharbeiten zu der Brauner Produktion "Babij Jahr".

Bild: dpa/Julia Terjung 2011 produzierte Brauner das Filmdrama "Wunderkinder".

Bild: dpa/Schroewig Auch Brauners Tochter Alice wandte sich dem Filmbusiness zu. Sie ist als Journalistin und Filmproduzentin tätig.

Bild: imago Seine Produktionsfirma, die Central-Cinema-Compagnie-GmbH, hatte Artur Brauner bereits kurz nach Kriegsende 1946 in Berlin gegründet. Ein Jahr darauf heiratete er seine Frau Maria. Sie blieben bis zu ihrem Tod 2017 ein Paar. | Zum Artikel | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen























Am 1. August 1918 in Łódź geboren, überlebt der Sohn aus bürgerlich jüdischem Hause den Zweiten Weltkrieg, weil er sich in den Wäldern versteckt. Der größte Teil seiner Familie hingegen fällt dem Massenmord zum Opfer. Seine spätere Ehefrau Maria, Tochter eines jüdischen Theaterdirektors in Lemberg, übersteht die Verfolgung durch die Nazis mit arischen Papieren. Mehr als 70 Jahre ist Brauner mit ihr verheiratet, als sie im Dezember 2017 stirbt.

Aufbauarbeit in Berlin

Ausgerechnet in Berlin sieht der junge Brauner nach dem Krieg seine Zukunft. Am 19. September 1946 gründet er nach zähem Ringen um die erforderlichen Lizenzen die Central-Cinema-Compagnie, kurz CCC, im US-amerikanischen Sektor Berlins. Vor ihm liegt Aufbauarbeit, die meisten Kinos sind zerstört. Doch der damals 28-Jährige beweist Courage und Geschäftssinn: Gleich die erste CCC-Produktion, die Komödie "Herzkönig", spielt 1947 gutes Geld ein, das er in ein Herzensprojekt investiert: "Morituri", ein semi-autobiografisches Drama über eine Gruppe von Häftlingen, die nach der Flucht aus einem Konzentrationslager ums Überleben kämpft.



Er wolle verhindern, dass jene in Vergessenheit geraten, die ermordet wurden, ohne zu wissen, warum, erklärt Brauner später seine Motivation. Doch "Morituri" wird zum Kassenflop. "Ich stand da mit vielen Schulden und ohne Geld", erinnert sich Brauner. "Wir haben dann vor allem Komödien gedreht, die Leute wollten lachen. Mit den Überschüssen aus diesen Filmen habe ich die Schulden von "Morituri" bezahlt. Und so habe ich das später auch gemacht: mit Unterhaltungsfilmen meine Filme über den Holocaust finanziert."

Europas größter unabhängiger Produzent

Um expandieren zu können, baut er 1949 das Gelände einer ehemaligen Giftgasfabrik in Berlin-Spandau zu modernen Filmstudios um. Als in den 1950er Jahren das Kino in Deutschland boomt, ist die CCC groß im Geschäft. Atze Brauner avanciert zum Wirtschaftswundermann. "Der Spiegel" widmet ihm 1958 gar eine Titelstory. Die Journalisten zeigen sich fasziniert vom umtriebigen, stets im eleganten Dreiteiler gekleideten Kinomogul: "Bei Brauner ist es durchaus nicht ungewöhnlich, dass er nach zweiminütiger Denkpause über einen 1,2-Millionen-Mark-Film entscheidet und seine Projekte, Star-Verträge und Kalkulationen in irgendeinem Hotelspeisesaal zwischen Entrecôte und Birne Helene auf einer Papierserviette entwirft." Brauner gilt als waghalsig, charmant, aber auch als Despot und Pfennigfuchser.

Maria Brauner, Artur Brauner und Alice Brauner mit Familie bei der Verleihung des Askania Award 2016 im Kempinski Hotel Bristol. Ein Jahr später verstirbt Maria Brauner.

Der jüdische Zyklus verschafft ihm Anerkennung

Das einsetzende Kinosterben in den 1960er Jahren trifft die CCC-Studios empfindlich. Brauner muss 1965 den Großteil seiner Mitarbeiter entlassen, fährt die Produktion zurück, konzentriert sich aber weiterhin auf seinen "jüdischen Zyklus". 1982 realisiert er etwa "Die Spaziergängerin von Sans-Souci", Romy Schneiders letzten Film. "Hitlerjunge Salomon" unter der Regie von Agnieszka Holland wird 1992 mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Nach der Jahrtausendwende dreht er 2003 "Babij Jar – Das vergessene Verbrechen" über das gleichnamige Massaker. Diese Dramen sind keine Kassenschlager, doch verschaffen sie Brauner die Anerkennung, die ihm die Kritik lange versagte. Seine Tochter Alice knüpft mit Filmen wie Uwe Jansens "Auf das Leben!" (2014) an das Lebenswerk ihres Vaters an.

Erinnerungen und aktuelle Drehbücher: Brauner in seinem Arbeitszimmer 2016

Ein ganzes Jahrhundert hatte Brauner miterlebt, und er hatte allen Grund, stolz zu sein. Natürlich habe er angesichts der finanziellen Verluste oft gedacht, ob er nicht besser die Finger von solchen Stoffen lasse, sagte er einmal. Doch die filmische Erinnerung an den Holocaust sei seine eigentliche Aufgabe. Wieso er, ein Überlebender, ausgerechnet in Deutschland, in Berlin, bleiben wollte? "Man muss versuchen, das einigermaßen Positive zu sehen: dass sich das Land so entwickelt hat, dass die Hoffnung besteht dass, sich so etwas nicht wiederholen könnte."

