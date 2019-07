Das Orangerieschloss im Potsdamer Park Sanssouci soll bis 2030 umfassend saniert werden. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) beginne jetzt mit den Planungen für die mehr als 22 Millionen Euro teuren Arbeiten, teilte die Stiftung am Mittwoch in Potsdam mit. Ziel sei es, Dächer und Fassaden des gesamten Gebäudes instand zu setzen und den derzeit deponierten Skulpturenschmuck wieder auf den Dachbalustraden anzubringen.



Außerdem soll die technische Infrastruktur in den beiden Pflanzenhallen verbessert werden. Dort muss den Angaben zufolge unter anderem das historische Heizsystem repariert werden. Im Nordost-Pavillon soll ein neuer Eingangsbereich entstehen. Neben einem bisher fehlenden Cateringbereich, der in der ehemaligen Schlossküche seinen Platz finden soll, werde auch ein neues Service-Areal für die Besucherinnen und Besucher mit Räumlichkeiten für eine Garderobe und eine Toiletten geschaffen, hieß es.