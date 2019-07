Auch in Tschechien wurde der Film von der internationalen Fachpresse hochgelobt: Beim 54. Filmfestival in Karlovy Vary erhielt er am Samstag den Spezialpreis der Jury sowie den Preis der Ökumenischen Jury. Corinna Harfouch wurde zudem für die Titelrolle als Beste Hauptdarstellerin geehrt.

Die rbb-Koproduktion "Lara" von Jan-Ole Gerster ist gleich fünffach ausgezeichnet worden. Auf dem 37. Filmfest München erhielt die Produktion am Samstagabend den Förderpreis für die beste Nachwuchsregie und den Fipresci-Preis. "Lara" feierte dort in der Reihe Neues Deutsches Kino Deutschlandpremiere.

Gersters eindringlich gespieltes Mutter-Sohn-Drama, mit Corinna Harfouch und Tom Schilling in den Hauptrollen, überzeugte in München durch die sensible Inszenierung und die intim konzentrierten Bilder des Kameramanns Frank Griebe. "Lara ist auffällig, aber nicht aufdringlich formbewusst inszeniert, findet starke und originelle Bilder und ist in jeder Rolle grandios besetzt", so die Jury.

"Lara" ist Jan-Ole Gersters erste Regiearbeit nach seinem erfolgreichen Debüt "Oh Boy" (ebenfalls mit Tom Schilling in der Hauptrolle), der mit sechs Lolas ausgezeichnet wurde,



Die rbb/BR/ARTE-Koproduktion startet ab 7. November 2019 bundesweit in den Kinos.