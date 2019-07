Konzertkritik | Pur in der Zitadelle Spandau

Mehr als drei Jahrzehnte sind Pur mit deutschsprachiger Popmusik erfolgreich. Vor ihrem Auftritt in der Spandauer Zitadelle am Sonntag fürchtete Hans Ackermann Pathos und Schnulzen - und wurde überrascht.

Beinahe hätten sich die beiden verpasst, doch dann hat ein "Blick wie ein Blitz" ihn getroffen - mit dieser typischen Pur-Liebesgeschichte beginnt Sänger Hartmut Engler den Auftritt vor 7.500 Besucher am Sonntagabend in Berlin. Songs wie der Opener "Beinahe" beschreiben Gefühle, die wohl jeder kennt, und Gedanken, die jeder schon mal so ähnlich gedacht haben mag. Schnell fühlt man sich eins mit dieser Band.

Fühlen und Denken, Herz und Verstand, freudiges Mitsingen und auch mal stilles Zuhören - diese Mischung prägt den Abend in der Spandauer Zitadelle. Die Tournee durch 28 Städte - hier in Berlin ist etwa die Hälfte absolviert - ist überschrieben wie das aktuelle Album: "Zwischen den Welten". Im gleichnamigen Titelstück geht es um Toleranz statt Feindseligkeit, ein Appell an das soziale Miteinander. Man könne dieses Miteinander gleich hier im Innenhof der Zitadelle beginnen, schlägt Hartmut Engler dem Publikum vor.