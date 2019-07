Bild: imago/Future Image

Radioeins-Jury wählt die 100 besten Städte-Songs - Berlin, New York, London und Wissenswertes über Erlangen

28.07.19 | 19:00 Uhr

London Calling - New York, New York - Bochum. Es gibt Lieder, die bringen das Lebensgefühl einer Stadt auf den Punkt. Radioeins hat jetzt Experten über die besten 100 Städte-Songs abstimmen lassen - wir stellen die Top 10 vor.

Platz 1: The Clash - London Calling

"London Calling" - der Spruch kündigt heute meist auf diversen Social-Media Plattformen einen Kurztrip in die englische Hauptstadt an. Beliebtes Foto-Motiv dabei: Menschen in roten Telefonzellen.

Das Bild, das die britische Punkband "The Clash" in ihrem Song "London Calling" von der Stadt zeichnet, hat allerdings nichts gemein mit einem Ort, an dem Touristen gerne flanieren. Joe Strummer und Mick Jones erzählen von Klimakrisen - The ice age is coming, the sun is zooming in - nuklearen Katastrophen - a nuclear error - der Zombi-Apokalypse - London Calling to the zombies of death - und drohenden Hungersnöten - the wheat is growing thin* Die düstere Stimmung repräsentiert einerseits die Gemütslage der Band Ende der 70er, andererseits auch die allgemeine Stimmung in London und Teilen der Welt. 1979 sind The Clash verschuldet und ohne Management. In Großbritannien steigt die Arbeitslosigkeit immer weiter an, es gibt kulturelle und rassistische Konflikte und Drogenprobleme. Auch der nukleare Zwischenfall bezieht sich auf einen wahren Unfall. Am 28. März 1979 kam es im Kernkraftwerk "Three Mile Island" an der US-amerikanischen Ostküste zu einer Kernschmelze. Joe Strummer sagte dem Musik-Magazin "The Rolling Stone" [externer Link] "Wir haben gemerkt, dass wir nicht richtig klarkommen, kurz davor sind einen Hang hinunter zu rutschen, an dem wir uns nur noch mit dem Fingernägeln festkrallen." Für The Clash bedeuteten die Single und das gleichnamige Album allerdings nicht das drohende Ende. Heute gilt "London Calling" als Meilenstein der Rockmusik.

The Clash liehen sich den Titel ihres Songs übrigens nur aus. Mit dem Satz "This is London calling", eröffnete die BBC während des Zweiten Weltkriegs viele ihrer Radiosendungen.

Platz 2: Peter Fox - Schwarz zu Blau

Berlin, ick hassliebe dir. In "Schwarz zu Blau" nimmt Peter Fox den Hörer mit auf einen Spaziergang durch Friedrichshain-Kreuzberg. Im Morgengrauen stolpert man erschöpft aber euphorisiert aus dem Club und wird dann mit der Realität konfrontiert. Komm aus'm Club, war schön gewesen

Stinke nach Suff, bin kaputt, ist 'n schönes Leben

Steig' über Schnapsleichen, die auf meinem Weg verwesen

Ich seh die Ratten sich satt fressen im Schatten der Dönerläden

Stapf' durch die Kotze am Kotti, Junks sind benebelt

Atzen rotzen in die Gegend, benehmen sich daneben (...) Dem "Tagesspiegel" [externer Link] schilderte Peter Fox seine gemischten Gefühle gegenüber Kreuzberg. Einerseits sei die Gegend spannend und kreativ. Andererseits seien Teile extrem dreckig und hässlich. Er habe auch schon überlegt, den Bezirk zu verlassen. Das war 2008. Berlin komplett den Rücken kehren, wird er wahrscheinlich nicht. Zumindest wenn man den Text von "Schwarz zu Blau" für bare Münze nimmt: Und ich weiß, ob ich will oder nicht, dass ich dich zum Atmen brauch. Schwarz zu Blau ist die dritte Auskopplung aus dem Debütalbum "Stadtaffe". Peter Fox erhielt 2013 die Goldene Schallplatte für die Single. 2009 gewann er mit dem Lied den Bundesvision Song Contest.



Platz 3: Frank Sinatra - New York, New York

Frank Sinatras größter Hit, "New York, New York" ist eigentlich ein Cover. Der Song wurde als Titellied für das gleichnamige Musical mit Liza Minelli und Robert De Niro geschrieben. Minelli singt den Song gegen Ende des Films, der Original-Titel heißt "Theme from New York, New York". Doch berühmt wurde "New York, New York" erst durch Frank Sinatra, der den Song 1978 aufnahm. Sinatra sang das Lied bis zu seinem letzten Auftritt 1994 regelmäßig bei Konzerten. Der Song gilt als inoffizielle Hymne New Yorks. Als die Stadt in den späten 1970ern mit wirtschaftlichen und sozialen Problemen zu kämpfen hatte, zielte Sinatra mit der Aufbruchsstimmung, die das Lied transportiert, mitten ins Herz der New Yorker.

I'll make a brand new start of it

In old New York

If I can make it there

I'll make it anywhere

It's up to you

New York, New York* Die Baseball-Mannschaft "New York Yankees" spielt das Lied zum Ende jedes Spiels im Stadion. * Ich fange ganz neu an in New York / Wenn ich es dort schaffe, dann schaffe ich es überall / Es liegt an dir, New York, New York



Platz 4: Ideal - Berlin

In den 1980ern feiert die Band Ideal im Stil der Neuen Deutsche Welle Westberlin. Sängerin Annette Humpe sprintet vom Bahnhof Zoo nach Kreuzberg. Vom Kottbusser Tor geht es über die Oranienstraße zum Mariannenplatz. Kottbuser Tor, ich spring' vom Zug,

zwei Kontrolleure ahnen Betrug.

Im Affenzahn die Rolltreppe rauf,

zwei Türken halten die Beamten auf.

Oranienstraße, hier lebt der Koran,

dahinten fängt die Mauer an.

Mariannenplatz rot verschrien,

ich fühl' mich gut, ich steh' auf Berlin! Die Tour endet im legendären Club "Dschungel", wo damals David Bowie, Iggy Pop und Nina Hagen zu Gast waren. Berlin in den 80ern schnell und präzise auf den Punkt gebracht. Die Karriere von Ideal verlief ähnlich zackig. Die Band gründete sich 1980 und löste sich nach drei Alben 1983 schon wieder auf.



Platz 5: Seeed - Dickes B

Noch eine Berlin-Hymne unter den Top 10 Städte-Songs. "Dickes B" von Seeed ist einer der größten Erfolge der Dancehall-Band. 2001 veröffentlichen Seeed den Song, verbreiten damit vor allem gute Laune, aber auch ein bisschen Gentrifizierungskritik: Wir shaken, was wir haben bis morgens sieben Uhr

Woanders gibt's 'ne Sperrstunde, bei uns die Müllabfuhr (...) Die Massen sind jetzt da, es hat sie niemand drum gebeten Schlechte Laune bereitete "Dickes B" allerdings einigen Hertha BSC-Fans. August letzten Jahres wollte der Vorstand des Fußballvereins nach 25 Jahren das Einlauflied "Nur nach Hause" von Frank Zander mit "Dickes B" ersetzen. Die Begründung lautete: Mit "Dickes B" wolle man ein Einlauflied etablieren, "mit dem sich jede Berlinerin und jeder Berliner identifizieren kann". Die Fans konnten sich allerdings nicht mit "Dickes B" identifizieren. Nach heftigen Protesten entschied sich der Vereinsvorstand dann dazu, in Zukunft einfach beide Songs zu spielen. Nun läuft im Hertha-Stadion zuerst "Dickes B" von Seeed und dann "Nur nach Hause" von Frank Zander.



Platz 6: Jay-Z. feat. Alicia Keys - Empire Of State Mind

Mit "Empire State Of Mind" liefern der Rapper Jay-Z und die Sängerin Alicia Keys der legendärsten Stadt der westlichen Hemisphäre eine neue Hymne. Jay-Z behauptet gleich zu Beginn des Lieds, dass Sinatras "New York, New York" nun abgelöst würde: I'm the new Sinatra, and, since I made it here

I can make it anywhere* In "Empire State Of Mind" rappt Jay-Z über sein eigenes Leben. In Brooklyn geboren, schlug er sich als Jugendlicher eine Zeit lang als Crack-Dealer durch. Inzwischen gilt er als einer der erfolgreichsten Musiker der Welt, sein Vermögen wird auf eine Milliarde US-Dollar geschätzt. Doch im Gegensatz zu Sinatras "New York, New York", erzählt Empire State of Mind auch von denjenigen, für die sich der amerikanische Traum nicht erfüllt. Von gescheiterten Träumen, Drogen- und Schlafmittelmissbrauch. City is a pity, half of y'all won't make it (...) MDMA got you feelin' like a champion

The city never sleeps, better slip you an Ambien ** Empire State Of Mind schaffte es 2009 auf Platz 1 der US-amerikanischen Charts. Alicia Keys veröffentlichte später eine musikalisch reduzierte Version des Lieds unter dem Titel "Empire State Of Mind (Part II) Broken Down".

* Ich bin der neue Sinatra und weil ich es hier geschafft habe, kann ich es überall schaffen / ** Schade, die Hälfte von euch wird es nicht schaffen / MDMA gibt dir das Gefühl der Champion zu sein / Diese Stadt kommt nie zur Ruhe, nimm besser eine Schlaftablette



Platz 7: Herbert Grönemeyer - Bochum

Nachdem Berlin und New York ausgiebig gewürdigt wurden, geht es nun mit Herbert Grönemeyer tief in den Westen, nach "Bochum". Der Ruhrstadt schrieb Grönemeyer 1984 eine leidenschaftliche Liebeserklärung: Bochum, ich komm' aus dir

Bochum, ich häng' an dir

Oh, Glück auf Kohle, Fußball, Bodenständigkeit. Das macht Grönemeyers Bochum aus. Dein Grubengold hat uns wieder hochgeholt (...) 1929 war Bochum mit über 70 Schachtanlagen die zechenreichste Stadt Europas. Jahrelang sorgte die Steinkohle für wirtschaftlichen Erfolg, bis zur Kohlekrise 1960. Dreizehn Jahre später schloss die letzte Zeche in der Ruhrstadt. Machst mit 'nem Doppelpass jeden Gegner nass, Du und dein VFL (...) Seit dem 20. März 1992 wird der Song, neben dem Vereinslied, vor jedem Heimspiel des VfL Bochum gesungen. Im offiziellen Musikvideo singt Grönemeyer die Zeile - Machst mit 'nem Doppelpass die Hertha und Tennis Borussia auf'm Kanaldeckel nass. Mit einem Seitenhieb auf das Schicki-Micki-Düsseldorf vollendet Grönemeyer seine Hommage an den bodenständigen Ruhrpott.

Du bist keine Weltstadt / Auf deiner Königsallee finden keine Modenschaun statt / Hier, wo das Herz noch zählt / Nicht das große Geld / Wer wohnt schon in Düsseldorf PS: Geboren wurde Herbert Grönemeyer nicht in Bochum, sondern in Göttingen. Als er ein Jahr alt zogen seine Eltern aber mit ihm und seinem Bruder in die Ruhrstadt.

Platz 8: Jacques Brel - Amsterdam

Dem Chansonier Jacques Brel gefiel "Amsterdam", eines seiner bekanntesten Chansons, selbst gar nicht so gut. Er wollte es nicht im Sudio einsingen, deshalb gibt es auch nur eine Liveversion des Lieds. Brel singt über das schlechte Benehmen von Matrosen im Rotlichtviertel von Amsterdam. Alles frisst wie im Zorn, alles riecht hier nach Fisch, und ein doppelter Korn sickert über den Tisch, und sie geh'n, ziemlich laut, nichts wie raus in die Nacht, viel zu eng wird die Haut, eine Hosennaht kracht. Der Belgier Brel debütierte 1953 in Paris. Im selben Jahr unterschreibt er seinen ersten Plattenvertrag. Seine Lieder über menschliche Schwächen und Abgründe, über bürgerliche Heuchler, über Verlierer der Gesellschaft und über leidenschaftlich Liebende wurden in viele Sprachen übersetzt. Auch "Amsterdam "wurde oft gecovert, unter anderem von David Bowie, Romy Haag und Hildegard Knef. Die aus dem französischen Original übersetze Textzeile stammt von Knef.

Platz 9: Foyer Des Arts - Wissenswertes Über Erlangen

Bitte einsteigen zur Bustour durch Erlangen. Die Berliner Band "Foyer des Arts" parodiert 1982 in "Wissenswertes über Erlangen" eine Touristen-Tour, wie sie eigentlich in jeder mittelgroßen deutschen Stadt stattfinden könnte. Im Gegensatz zum Songtitel erfährt man dann aber nichts Wissenswertes über die fränkische Stadt.

Diese Seite Erlangens ist weithin unbekannt / Hier stehen Vergangenheit und Gegenwart dicht beieinander (...) Hier links steht eine Kirche / Sie wurde erbaut in der Vergangenheit Dafür bietet das Lied Einblicke in die Abgründe deutscher Spießbürgerlichkeit. Texter Max Goldt imitiert Gespräche, wie sie wohl in jeder gutbürgerlichen Touristengruppe vorkommen könnten. Die Erlanger sind wirklich gastfreundlich, aber hier liegen ja so viele Zigarettenkippen auf der Straße / Also Martha, bei uns in Bielefeld ist es ja alles viel sauberer / Jaja, die im Norden sind sowieso ein ganz andere Menschenschlag, ganz humorlos / Ich komme aus Wolfsburg, bei uns ist es doch auch sehr schön

Platz 10: Lassie Singers - Hamburg

Wo Popmusik oft glattpolierte Klischees über Frauen, Männer bedient, lieferten die Lassie Singers in den 1990ern einen wohltuend nüchternen Blick auf Liebe und Pärchenbeziehungen. Der Stadt Hamburg schrieben sie trotzdem ein Liebeslied. In "Hamburg" nimmt die Indie-Pop-Band, die eigentlich in Berlin-Kreuzberg zusammenfand, den Hörer mit auf eine Autobahnfahrt in den Norden. Kamener Kreuz links vorbei, im Radio läuft HR3 Frankenhöhe Schnitzelalarm, Superplus und dann nichts wie rauf nach Hamburg Jesus liebt dich Wo am Hafen die Schiffe und die Fische schlafen Die Lassie Singers gründeten sich 1988. Nach zehn Jahren und vier Alben löste sich die Gruppe 1998 auf.

Die komplette liste Die 100 besten Städte-Songs 1 The Clash London Calling 2 Peter Fox Schwarz Zu Blau 3 Frank Sinatra New York, New York 4 Ideal Berlin 5 Seeed Dickes B 6 Jay-Z feat. Alicia Keys Empire State Of Mind 7 Herbert Grönemeyer Bochum 8 Jaques Brel Amsterdam 9 Foyer Des Arts Wissenswertes Über Erlangen 10 Lassie Singers Hamburg 11 Element Of Crime Delmenhorst 12 Wanda Bologna 13 Red Hot Chili Peppers Under The Bridge 14 Sting Englishman In New York 15 Randy Newmann Baltimore 16 The Pogues feat. Kirsty MacColl Fairytale Of New York 17 Falco Vienna Calling 18 David Bowie Heroes 19 PVC Berlin By Night 20 The Doors L.A. Woman 21 Kettcar Landungsbrücken Raus 22 Elvis Presley Viva Las Vegas 23 Scott McKenzie San Francisco (Be Sure To Wear Flowers In Your Hair) 24 Die Ärzte Westerland 25 Kraftklub Karl-Marx-Stadt 26 Leonard Cohen First We Take Manhattan 27 Tocotronic Freiburg 28 Falco Ganz Wien 29 Freddie Mercury & Monserrat Caballé Barcelona 30 Bruce Springsteen Streets Of Philadelphia 31 Talking Heads Cities 32 Bran Van 3000 Drinking in L.A. 33 The Kinks Waterloo Sunset 34 Billy Joel Leningrad 35 Barbara Göttingen 36 Marteria Mein Rostock 37 Fischer Z Berlin 38 LCD Soundsystem New York, I Love You But You´re Bringing Me Down 39 R.E.M. Leaving New York 40 Lou Reed Berlin 41 Sufjan Stevens Chicago 42 Ultravox Vienna 43 Beirut Nantes 44 Eric Burdon & The Animals San Franciscan Nights 45 Ralph McTell Streets Of London 46 Christiane Rösinger Berlin 47 Nick Cave & The Bad Seeds Tupelo 48 The Clash The Guns Of Brixton 49 Beginner City Blues 50 Petula Clark Downtown 51 Editors Munich 52 Fink Berlin Sunrise 53 Bosse feat. Anna Loos Frankfurt/Oder 54 Nina Hagen New York, N.Y. 55 The Wombats Moving To New York 56 KISS Detroit Rock City 57 Jacques Dutronc II Est Cinq Heures, Paris S`Éveille 58 Tomte New York 59 The Beatles Penny Lane 60 Liza Minelli New York, New York 61 Kraftklub Ich Will Nicht Nach Berlin 62 Beginner feat. Gzus & Gentleman Ahnma 63 Bob Dylan Stuck Inside Of Mobile With The Memphis Blues Again 64 N.W.A. Straight Outta Compton 65 Sods Copenhagen 66 Trettmann Grauer Beton 67 Alicia Keys Empire State of Mind (Part II) Broken Down 68 Joni Mitchell Free Man in Paris 69 Simon & Garfunkel The Only Living Boy In New York 70 Rammstein Frühling In Paris 71 St. Vincent New York 72 Screamin’ Jay Hawkins I Love Paris 73 Guns N´ Roses Welcome To The Jungle 74 Johnny Cash & June Carter Cash Jackson 75 Hildegard Knef Ich Hab` Noch Einen Koffer In Berlin 76 Pet Shop Boys West End Girls 77 Ton Steine Scherben Rauch-Haus-Song 78 Creedence Clearwater Revival Lodi 79 Astrud Gilberto, Joao Gilberto & Stan Getz The Girl From Ipanema 80 Stevie Wonder Living For The City 81 Bosse 3 Millionen 82 Johnny Cash I´ve Been Everywhere 83 The Go-Betweens Here Comes A City 84 Bob Telden Berlin Erwacht 85 Isolation Berlin Isolation Berlin 86 David Bowie Warszawa 87 Isolation Berlin Alles Grau 88 Ja, Panik Wien, Du Bist Ein Taschenmesser 89 The Specials Ghost Town 90 Ike & Tina Turner Nutbush City Limits 91 Beastie Boys An Open Letter To NYC 92 John Cale Paris 1919 93 Gerry And The Pacemakers Ferry Cross The Mersey 94 Hildegard Knef In Dieser Stadt 95 Tom Petty Free Fallin` 96 Richard Ashcroft New York 97 Nina Hagen Eisern Union 98 Nina Simone Baltimore 99 The Smiths Panic 100 Scott Walker Copenhagen