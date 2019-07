Immer wieder werden Silly-Songs von den DDR-Kulturwächtern zensiert, die Band muss Stücke wie "Tausend Augen" von ihren Platten streichen. Mit dem "Bataillon d'Amour" passiert ihnen Ähnliches - aber nicht im Osten, sondern in Mainz, bei einem Auftritt im ZDF. Die Zeile "Zwei schmale Jungenhände streicheln ihre Brust… ein warmer Hauch der Lust" ist den Verantwortlichen zu anstößig. Tamara Danz stirbt 1996 mit nur 43 Jahren. Silly wäre an ihrem Tod fast zerbrochen. Aber die Band gibt es immer noch - nach den Jahren mit Anna Loos wird sie Ende 2019 mit der Ex-Rosenstolz-Sängerin AnNa R. und Julia (früher Jule) Neigel losziehen.

Die Gruppe aus dem kleinen Ort Münchehofe östlich von Berlin darf nun auf Konzertreisen gehen, in die Sowjetunion, die Schweiz, nach Österreich, Frankreich und in die Bundesrepublik. Sie wird zu einer der erfolgreichsten DDR-Bands der 80er Jahre und verkauft rund 1,25 Millionen Platten.

Das Album ist so erfolgreich, dass Silly in der DDR "Band des Jahres", Tamara Danz mit ihrer brüchigen, unverwechselbaren Stimme "Sängerin des Jahres" wird. Angemessen bombastische Synthies, ein lange nachhallender Bass - "Bataillon d'Amour" spiegelt den Sound seiner Zeit perfekt wider.

1986: Die Band Silly veröffentlicht ihr viertes Album "Bataillon d'Amour" auf Amiga. Auf dem Schwarz-Weiß-Cover die Sängerin Tamara Danz mit ihrer Tina-Turner-Mähne und hypnotischem Blick. Den Text des melancholischen Titelsongs - und alle anderen auf der Platte - schreibt der Dichter und studierte Philosoph Werner Karma. Seine Sprache passt perfekt zu der geheimnisvollen, vieldeutigen Aura der Sängerin Tamara Danz. "Mit keinem anderen Künstler war ich so identisch wie mit Tamara", hat Karma später in einem Interview mit der "Super Illu" erzählt.

1988 treten Joe Cocker, Bryan Adams und James Brown in Berlin-Weißensee auf. Kai-Uwe Kohlschmidt aus Cottbus-Sandow ist einer der Zuschauer. Der gerade 20 Jahre alte Sänger erlebt, wie im Vorprogramm auftretende heimische Bands wie City und NO55 gnadenlos ausgepfiffen werden, stellvertretend für die DDR-Funktionäre. Es hinterlässt tiefen Eindruck bei ihm. Ein Jahr später bricht Bruce Springsteen an gleicher Stelle alle Rekorde - zwischen offiziell 160.000 und in Wahrheit wohl knapp 300.000 Menschen bejubeln den Star, es ist das größte Rockkonzert in der Geschichte der DDR.

Kohlschmidt und seine Mitmusiker von Sandow erleben das Ganze nur vor dem Fernseher - aber sie gehen sofort ins Studio und schreiben "Born in the GdR" - als zynischen, spöttischen Kommentar zu Springsteens größtem Hit "Born in the USA". "Wir bauen auf und tapezieren nicht mit / Wir sind sehr stolz auf Katarina Witt / Katarina / Katarina / was BORN IN THE GDR" singt Kohlschmidt.

Sandow bietet nichts Massenkompatibles wie Karat, die Puhdys oder City, keine eingängigen Songs - sie spielen Punk, Avantgarde-Rock. Dass "Born in the GDR" aus dem Untergrund emporsteigt, liegt am legendären Jugendsender DT64. Der überträgt einen Konzertmitschnitt der Gruppe. Ihr Lied wird später zur Lobeshymne verklärt, so wie es auch Springsteen fälschlicherweise mit seinem Abgesang auf die USA ergangen ist. Kohlschmidt und der Rest der Band wehren sich dagegen und spielen den Song nicht mehr auf Konzerten - mit Ostalgie können sie nichts anfangen. 1999 löst sich die Band auf. Nach ein paar Jahren und Umbesetzungen kehrt Sandow wieder auf die Bühnen zurück. Ihr jüngstes Album "Entfernte Welten" ist 2017 erschienen.