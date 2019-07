Bild: imago stock&people

"Resist to Exist" in Kremmen - Punkfestival-Veranstalter ziehen vors Oberverwaltungsgericht

19.07.19 | 16:10 Uhr

Das Punkfestival "Resist to Exist" darf laut Gerichtsbeschluss nicht im Brandenburgischen Kremmen stattfinden - die Baugenehmigung fehlt. Die Organisatoren geben sich nicht geschlagen und gehen kurz vor Festivalbeginn eine Instanz weiter. Von Vanessa Klüber

Die Organisatoren des Festivals "Resist to Exist" haben angekündigt, gegen den Landkreis Oberhavel vor das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ziehen zu wollen. Das teilten sie am Freitag mit. Das Punkfestival, das vom 2.-4. August in Kremmen (Oberhavel) stattfinden soll, ist somit aktuell nicht genehmigt – das geht aus einem Gerichtsbeschluss des Verwaltungsgerichts Potsdam vom Donnerstag [Aktenzeichen VG 5 L 488/19] hervor.

Verwaltungsgericht: 'Restist to Exist' formell illegal

"'Restist to Exist' erfolgt formell illegal, da der Antragsteller über keine Baugenehmigung für das diesbezügliche Vorhaben verfügt", heißt es im Beschluss der Richter in erster Instanz. "Der Antragsteller kann sich auch nicht darauf berufen, dass einzelne Teile des Vorhabens, wie etwa die beiden Bühnen als sogenannte fliegende Bauten, keiner Baugenehmigung bedürfen." Dagegen haben die Organisatoren jetzt nach eigener Angabe Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt. Wie rbb|24 am Freitag erfuhr, hat das Oberverwaltungsgericht allerdings noch keine Beschwerde erhalten (Stand Freitagmittag), diese sei laut einer Sprecherin des Gerichts möglicherweise noch nicht angekommen.

Landkreis will Rechtssicherheit haben

Der Gegner vor Gericht ist der Landrat des Landkreises Oberhavel, der untersagt hat, die Fläche am Oranienburger Weg in Kremmen für das Punkfestival zu nutzen. Der Landkreis sieht den Campingplatz mit Zelten, die Umzäunung des Geländes und die Umnutzung eines landwirtschaftlichen Gebäudes für das Festival als Baumaßnahme, für die es eine Genehmigung hätte geben sollen. "Wir wollten Rechtssicherheit haben", so Constanze Gatzke, Sprecherin des Landkreises Oberhavel. Auf einen vom Gericht vorgeschlagenen Kompromiss sei man deshalb nicht eingegangen. Außerdem habe man die Diskussion des letzten Jahres – seit 2016 findet das Festival in Kremmen statt – nicht wiederholen wollen: "Im vergangenen Jahr haben wir schon gesagt: 'Wenn ihr das regelmäßig etablieren wollt, braucht ihr seine Genehmigung'", so Gatzke. Ein Antrag auf Baugenehmigung sei aber nie eingereicht worden.

Bereits knapp 2.000 Tickets verkauft

Die Organisatoren dagegen sind der Meinung, dass für die vorübergehenden Aufbauten keine Baugenehmigung notwendig sei – man habe auch keinen Antrag eingereicht, weil sich ein ehrenamtlich organisiertes Festival das nicht leisten könne, argumentierte ein Organisator, der sich gegenüber rbb|24 Peter Meier nennt. "Das ist ein enormer Aufwand, das sind viele Ressourcen", so Meier. Laut Veranstalter sind knapp 2.000 Tickets für das Festival verkauft. Man sei sich sicher, dass es trotzdem stattfinden werde, aber auf "jede Situation vorbereitet". Details dazu wollten die Veranstalter am Freitag nicht nennen. "Resist to Exist" findet seit 2016 auf dem Gelände des Landwirts Christoph Brunner am Oranienburger Weg in Kremmen statt – zuvor, seit 2003, wurde das Festival in Berlin-Marzahn ausgerichtet.