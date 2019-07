Hintergrund ist ein Streit zwischen den Veranstaltern und lokalen Behörden über eine Baugenehmigung, die in diesem Jahr erstmals von den Behörden angefordert worden war. Die zuständige Untere Baubehörde hatte per Ordnungsverfügung unter anderem das Ausweisen von Zeltplätzen und das Einfrieden mit Sicherheitszäunen untersagt, weil kein Baugenehmigungsverfahren eingeleitet worden war. Die Einzäunung ist jedoch ein entscheidender Teil des Sicherheitskonzepts.

Das Punkfestival "Resist to Exist" verlässt die Kleinstadt Kremmen (Oberhavel) und soll stattdessen am kommenden Wochenende im Orwohaus in Berlin-Marzahn stattfinden. "Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen", sagte Wolfgang Kunwald, technischer Leiter des Festivals, der rbb-Nachrichtensendung Brandenburg aktuell. "Wir lieben Kremmen, es ist ein tolles Gelände, es sind tolle Leute."

"Resist to Exist" in Kremmen

Auf Anfrage von rbb|24 sagt Busse dazu, er sei nicht bereit gewesen, sich über bestehende Gesetze hinwegzusetzen. "Die Gesetzmäßigkeiten geben es nicht her, dass das ein Volksfest oder ein Spezialmarkt ist. Das ist und bleibt ein Konzert." Bereits im Frühsommer 2018 sei auf einer Verwaltungssitzung darüber gesprochen worden, welche Voraussetzungen in diesem Jahr erfüllt werden müssen. Damals sei allerdings keiner der Veranstalter zugegen gewesen, niemand habe ihn in der Zwischenzeit offiziell in seinem Büro aufgesucht, sagte er.

Christoph Brunner, der Besitzer des Ackers, auf dem das Festival in den vergangenen drei Jahren stattfand, vermutet politische Gründe hinter den neuen Anforderungen der Behörden für die vierte Auflage. "Man will die linken Zecken nicht", sagte er Brandenburg aktuell. "Und deshalb sagt man, die kriegen wir hier weg und machen so viele Schwierigkeiten, bis sie kapitulieren und wenn sie wegbleiben, ist es okay." Eine ähnliche Lesart vertritt der Veranstalter. "Es scheint so, als wolle die CDU die Eskalation", heißt es in einer Pressemitteilung von Alternati e.V.

Bürgermeister Busse weißt das von sich. "Ich kenne diese politischen Gründe nicht. Das ist nicht Kremmen", sagte er. "Es gibt viel Toleranz in Kremmen und es gibt natürlich auch Leute, die dagegen sind, wie überall auch."

Für einen neuen Versuch im kommenden Jahr sei er offen, sagte der CDU-Politiker. "Die müssen sich doch nur um die Baugenehmigung kümmern", so Busse. "Das Sicherheitskonzept hat gepasst, die Polizei war zufrieden und ebenso der Sanitätsdienst." Zudem habe es nur sehr wenige Beschwerden von Anwohnern gegeben.

Laut Veranstalter waren bereits mehr als 2.000 Tickets für das Festival verkauft worden. "Resist to Exist" fand seit 2016 in Kremmen statt, bis dahin war es in Berlin-Marzahn ausgerichtet worden.