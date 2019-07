Der Spielplatz an der Ecke Eisenacher/Fuggerstraße in Schöneberg hat keinen guten Ruf. Ein Brennpunkt, sagen die Anwohner. Um den Ort zurückzugewinnen, setzt die Anwohner-Initiative "Schönheit gegen Gewalt" auf einen musikalischen Ansatz. Von Alina Ryazanova

An der Ecke Eisenacher/Fuggerstraße steht eine Bühne. In den ersten Reihen sitzen bereits vor Beginn des Konzerts Gäste. Die Bäume sind beleuchtet und der Boden ist festlich mit Kerzen geschmückt. Auch in den Wohnhäusern daneben, an Balkonen und Fenstern sind kleine Lichter zu sehen.

Nach dem Erfolg vom letzten Jahr findet das zweite Serenadenkonzert "Schönheit gegen Gewalt" statt. Hunderte von Menschen sammeln sich am Mittwochabend, um klassische Musik zusammen zu genießen. Die Idee hatte der Anwohner und Künstler Pascual Jordan, dessen Werkstattgalerie sich genau neben dem Spielplatz befindet. Immer wieder kommt es auf dem Platz zu Straftaten, erzählt er. "Wenn die Tür in der Galerie offen ist, kann gleich etwas gestohlen werden, deswegen wurde der Schreibtisch nach hinten verlegt." Aber Gewalt sei nicht die Lösung, sondern die Schönheit: "Schönheit greift nicht ein, sie bezieht Menschen mit ein, sodass ein anderes Verhältnis entsteht."