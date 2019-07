Sunn O ))) betreten die Bühne – das stumme "O" im Bandnamen und die drei Klammern sollen Schallwellen darstellen. Diese Schallwellen sind im Festsaal Kreuzberg von Beginn an körperlich in einer Intensität zu spüren, was mit einem normalen Konzerterlebnis nur noch wenig zu tun hat. Es fühlt sich an wie ein Chor aus Schiffshörnern, wie mehrere nebeneinander landende Hubschrauber. Die Bassfrequenzen wabern durch den Raum wie der dichte Nebel, die Magengrube vibriert. Die Musiker in schwarzen Kutten sind nur schemenhaft zu erkennen, eher im dichten Nebel zu erahnen. Nur die Lampen der Verstärker leuchten wie Augen von wilden Tieren im Wald.

Die Stimmung der Gitarren ist bei Sunn O)) um einen Ganzton nach unten versetzt – das lässt sie noch dunkler klingen. Die Signale werden durch unzählige Verstärker gejagt. Eine breite Wand aus Boxen ist hinter jedem Instrument aufgebaut. Das kann brutal laut werden, ist es an diesem Abend aber in keiner Sekunde. Akkordwalzen schieben sich in Zeitlupe durch den Festsaal, Obertöne flirren im Ohr, düstere Melodien brechen auf. Und Gitarren schreien wie Kettensägen, die gleich im Holz feststecken.

Die Frequenzen bringen das Hallendach so sehr in Schwingung, dass trockene Blätter aus den Ritzen nach unten fallen. Kein Absetzen, kein Innehalten, keine Pause – nur ewig lange Akkordwechsel. Fast schon in Zeitlupe geben sich die Musiker Handzeichen, die eher an ein Dirigat erinnern. Den musikalischen Höhepunkt setzt nach gut einer Stunde die Posaune, die den aussichtslosen Kampf gegen die unbarmherzige Gitarrenwucht aufnimmt.