Das teilten der Humanistische Verband Berlin-Brandenburg und die Mecklenburgische Literaturgesellschaft am Freitag in Neubrandenburg mit. Eine Jury habe den Roman aus einer Vielzahl von Debütarbeiten ausgewählt. In besonderer Weise gelinge es der 40-jährigen Autorin, historisches Wissen und Sprachkraft mit Witz und Humor zu verbinden.

In dem Buch schildert Cusanit einen Tag im Leben eines Grabungsleiters, der sich 1913 in der Nähe von Bagdad befindet. Die Grabung an einem historischen Ort findet vor dem Hintergrund der Zeitgeschichte im Vorfeld des Ersten Weltkrieges statt.