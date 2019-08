Bild: dpa

Scharfe Kritik an Bundesregierung - Chinesischer Regimekritiker Ai Weiwei will Berlin verlassen

09.08.19 | 17:22 Uhr

Andere Meinungen lässt der deutsche Kulturbetrieb nicht zu, die Bundesregierung kuscht vor Chinas Regime: Mit vernichtenden Worten rechnet der Künstler Ai Weiwei mit Deutschland ab. Nach vier Jahren will er Berlin verlassen - auch wegen rassistischer Erlebnisse.



Der chinesische Künstler und Regimekritiker Ai Weiwei will Berlin und Deutschland verlassen. In einem Interview mit der Tageszeitung "Die Welt" sagte er, Deutschland sei keine offene Gesellschaft. "Es ist eine Gesellschaft, die offen sein möchte, aber vor allem sich selbst schützt." Ideen und Argumente, die anders seien, würden innerhalb der Kulturszene nicht akzeptiert, sagte er. Als Beispiele für mangelnden Respekt und Offenheit nannte der 61-Jährige, dass er mehrfach aufgrund seines Aussehens aus Taxis rausgeworfen worden sei. Nachdem er einen dieser Vorfälle der Polizei gemeldet hatte, sei nichts passiert. Eine Antidiskriminierungsstelle habe den Fall als "kulturelle Unterschiede" gewertet, was der Erklärung des Taxiunternehmens entsprochen habe. Das sei in etwa so, "wie wenn die chinesische Regierung ihre Verstöße gegen Menschenrechte mit "kulturellen Unterschieden im Westen begründet".



Schwere Vorwürfe gegen die Berlinale

Der Bundesregierung warf Ai vor, Menschrechtsverletzungen Chinas zu ignorieren, um die wirtschaftlichen Beziehungen nicht zu gefährden. "Die Zukunft der deutschen Industrie hängt völlig von China ab", sagte er. Weder die deutsche noch die US-Regierung würde es kümmern, was mit Menschenrechtsanwälten geschehen sei, die spurlos in China verschwanden. Auch der deutsche Kulturbetrieb würde gegenüber China einknicken. So seien mehrere seiner Filme von den Organisatoren der Berlinale abgelehnt worden, um Konflikten mit Pekings Zensurbehörde aus dem Weg zu gehen. "Das Festival akzeptiert nur, was von den chinesischen Behörden das Goldene Siegel bekommen hat", so Ai.



Vier Jahre Berliner Exil

Ai Weiwei gehört zu den bekanntesten Kritikern des chinesischen Regimes. Im Frühjahr 2011 wurde er in China festgenommen und für vier Monate inhaftiert, zuvor war sein Atelier in Shanghai von den Behörden abgerissen worden. Nachdem 2015 eine Ausreisesperre gegen ihn auslief, zog Ai in das Berliner Exil. Wohin er als nächstes gehe, wisse er noch nicht. "Ich besitze keine Heimat, weil China mich zurückgewiesen hat, seit ich geboren wurde", sagte er der "Welt".

Zuletzt waren die Macher des Hollywood-Episodenfilms "Berlin, I love you" heftig kritisiert worden. Sie hatten einen Teil des Films entfernt, zu dem Ai Weiwei aus dem Hausarrest heraus die Regie führte. Den Produzenten wird vorgeworfen, dies getan zu haben, um einen Filmstart in China nicht zu gefährden. Der Film gilt als finanzieller Flop und wurde von Kritikern weitestgehend verrissen oder gar nicht erst beachtet.



