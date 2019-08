Bild: © Museum für Kommunikation Berlin

Die erste Postkarte der Welt wird in Österreich-Ungarn am 1. Oktober 1869 von Perg nach Kirchdorf verschickt. Die Kritik lässt nicht lange auf sich warten: Was ist mit dem Briefgeheimnis? Mit der Wahrung der guten Sitten? Und den befürchteten Einnhamen für "echte" Briefe?