"150 Jahre Postkartengrüße" in Berlin - "Ich bin hier. Viele Grüße, Kurt."

21.08.19 | 10:53 Uhr

Zweihunderttausend Postkarten hat das Museum für Kommunikation in Berlin gesammelt. 500 davon sind jetzt in einer Ausstellung zu sehen - und weisen den Weg durch 150 Jahre deutscher Geschichte. Von Ulrike Jährling

Der mannshohe Postkartenautomat streikt beim ersten Versuch. "Beim Versagen auf den Knopf drücken" ist angeschrieben. Doch es nützt nichts. Das Geldstück ist weg, keine Postkarte da - typischer Vorführeffekt. Um 1900 zogen sich die Reisenden an solchen Automaten auf Bahnhöfen ihre Karte für die Lieben daheim, fünf Pfennig das Stück, erklärt Veit Didczuneit, der Kurator der Ausstellung "Mehr als Worte", die zum 150. Geburtstag der Postkarte im Museum für Kommunikation Berlin gratuliert.

Postkarte als Neuland

Die erste Postkarte ist 1869 eine reine Formularpostkarte: ohne Bild, dafür mit klein gedruckter Anleitung, wie sie überhaupt zu benutzen sei. Die Postkarte war zu dieser Zeit Neuland. Statt lange Briefe zu verfassen, durfte nun kurz und bündig formuliert werden. Kritik an dieser "unanständigen Form der Mitteilung auf offenem Postblatt" verstummte schnell, weil die Vorteile des schnellen Informationsaustausch überwogen. Der Durchbruch der Postkarte kam 1872, als man das Porto herabsetzte. Am Anfang kostete sie genauso viel wie ein Brief, zehn Pfennig, jetzt aber wurde halbiert, erklärt Veit Didczuneit. "Es gab schon die Telegrafie, aber da kostete das Wort fünf Pfennig und nun konnte man Nachrichten auch per Post recht schnell verschicken. Mit der Gebühr von fünf Pfennigen! Das ist sehr gut angekommen. Als sich die Postkarte zur Ansichtskarte entwickelte, gab es dann kein Halten mehr. Milliardenfach sind die Karten produziert und verschickt worden." Allein im Deutsch-Französischen Krieg (1870-1871) waren zehn Millionen Feldpostkarten unterwegs. Ihr Versand war kostenfrei.

Briefträger mit Romantik

Als das Bild auf die Karte wanderte, wurde der Platz für den Text kleiner. Doch: Wer braucht schon Platz? "Ich bin hier. Viele Grüße, Kurt." Und: "Schöne Urlaubsgrüße sendet Euch Eurer Jens. PS: Die Unterkunft geht, die Verpflegung ist ertragbar und das Wetter ist gut." So liest sich die typische deutsche Urlaubspostkarte.



Berührend ist eine Karlsruher Postkartengeschichte von 1904. Ein junger Mann hatte Sehnsucht nach der Liebsten, erzählt Veit Diczuneit. "Und dann hat dieser junge Mann seiner Geliebten Anna an einem Tag vier Karten geschickt. Nämlich einmal eine Guten-Morgen-Karte, eine Guten-Tag-Karte, eine Guten-Abend-Karte und eine Gute-Nacht-Karte". Für die Romantik bei dieser Geschichte sorgte tatsächlich der Service der Post. "In Berlin kam der Postbote bis zu elf Mal am Tag und hat Post zugestellt, in Karlsruhe mindestens vier Mal," erzählt Diczuneit.

Nicht nur zum Grüßen

In der Ausstellung lädt ein Postkarten-Parcours ein, durch 150 Jahre Geschichte zu schlendern. Die Bildmotive liefern anschaulichste Illustrationen des Zeitgeistes. Die Ansichtskarte war nicht nur zum Grüßen da: Die Schiffskarte "Titanic" zeugte beispielsweise von der Technikbegeisterung im Kaiserreich; die Fotokarte mit dem Berliner Hochbahn-Unfall frönte die Gier nach Neuigkeiten. Es gab Kolonialpostkarten, Propaganda-Postkarten, Kunstpostkarten, Tierpostkarten (am liebsten mit Katzen). Der Postkarte "Berlin - Hauptstadt der DDR" folgt eine mit Sonnenuntergang über Instanbul. Auch 30 Jahre Ost-West Geschichte lassen sich an Postkarten ablesen: Zu allen Zeiten gab es natürlich Glückwunsch-, Sinnspruch und Humor-Karten. Manche Motive sind kaum einem Wandel unterworfen - Weihnachtskarten seien so ein Fall, sagt Dr. Diczuneit. "Wir haben ein Ratespiel in die Ausstellung integriert mit Weihnachtskarten aus der Zeit des Kaiserreichs, der Bundesrepublik und der DDR. Dort sieht man, dass die Motive diesbezüglich doch relativ zeitlos sind."

Und sie lebt

1998 wurden 400 Millionen Karten verschickt, heute sind es trotz digitaler Medien immer noch knapp 200 Millionen. Eine davon landete gestern im Briefkasten der Autorin. Für den 19-jährigen Sohn, geschickt von der Freundin. Die Jugend grüßt doch noch analog und das Bld zeigt übrigens eine Palme. Austellungsmacher Veit Didczuneit schickt sich seine Postkarten übrigens selbst, für eine persönliche "Reise-Erinnerungs-Pinnwand". Und PS: Der alte Postkarten-Automat im Museum hat dann doch noch funktioniert. Die Karte ist abgeschickt. An die werte rbb-Redaktion.





Bild: © Museum für Kommunikation Berlin Die erste Postkarte der Welt wird in Österreich-Ungarn am 1. Oktober 1869 von Perg nach Kirchdorf verschickt. Die Kritik lässt nicht lange auf sich warten: Was ist mit dem Briefgeheimnis? Mit der Wahrung der guten Sitten? Und den befürchteten Einnhamen für "echte" Briefe?

Bild: © Museum für Kommunikation Berlin "Die letzte Ansichtskarte" vom 17.3.1900. Eine Postkartenflut, wie sie auf dieser Karte aus dem Jahr 1900 thematisiert wird, muss heute niemand befürchten. Nach der Blütezeit im Kaiserreich gehen die Produktionszahlen im Ersten Weltkrieg erheblich zurück, und in der Weimarer Republik sinken die Zahlen weiter.

Bild: © Museum für Kommunikation Berlin Hier ein Exemplar mit Stempel vom 1. Mai 1899. Verschickt in der ägyptischen Hafenstadt Port Said erreicht die Karte schon nach einer Woche ihr Ziel in Schwerin. Zwischenetappen: auf einem deutschen Postdampfer dreieinhalb Tage nach Neapel. Danach mit der Eisenbahn durch Italien und Österreich bis nach Norddeutschland.

Bild: © Museum für Kommunikation Berlin Ende des 19. Jahrhunderts hält auch die Fotografie Einzug in die Welt der Ansichtskarten. Hier zu sehen eine Postkarte vom 28. November 1908, Titel: "Die furchtbare Katastrophe auf der Hochbahn zu Berlin am 26. September 1908. Die Unglücksstätte" (am heutigen U-Bahnhof Gleisdreieck).

Bild: © Museum für Kommunikation Berlin Der Schnappschuss als Postkarte? Keine ganz neue Idee! Auf der Karte aus dem Jahr 1905 ist ein historischer Postkasten, ein Postjunge und ein Postfahrrad zu sehen – und aus dem rechten Fenster schaut die kleine "Elfriede". Adressiert ist die Karte allerdings an eine Frau, mit welcher der Absender einst "verliebte Stunden" verbracht hat.

Bild: © Museum für Kommunikation Berlin Hier eine Postkarte von 16. August 1908. Sie zeigt den Hochstapler Wilhelm Voigt (auch als Hauptmann von Köpenick bekannt) nach seiner Begnadigung.

Bild: © Museum für Kommunikation Berlin Soldatenpostkarte von 1906: Post von den Lieben daheim ist nicht nur in Kriegszeiten ein Grund zur Freude. Noch beliebter sind dieser Ansichtskarte zu Folge mit Lebensmitteln gefüllte Pakete. Auch Geld, das per Postanweisung übermittelt wurde, ist willkommen.

Bild: © Museum für Kommunikation Berlin Auf Silberblech schickt die Stickerin Marie Mach ihrer ehemaligen Ausbilderin am 1902 im Königreich Ungarn ein kurzes Gedicht. Die Adresse ist auf der Vorderseite ins Metall der gelaufenen Karte eingraviert. Die Karte ging nach Esztergom, dem Standort der Nähmaschinenfabrik Singer.

Bild: © Museum für Kommunikation Berlin Nach 1961 gehört die Besichtigung der Berliner Mauer zum Pflichtprogramm für Besucherinnen und Besucher West-Berlins. Entsprechend ist sie auf vielen Westberliner Ansichtskarten als Sehenswürdigkeit zu finden, wie hier auf einem Exemplar von 1970.

Bild: © Museum für Kommunikation Berlin Für Besucher Ostberlins ist die Berliner Mauer nicht Teil des Besuchsprogramms. Das interessierte Betrachten, geschweige denn Fotografieren der Grenzanlagen ist verboten. Aus diesem Grund ist die Mauer auf der Ostberliner Ansichtskarte von 1989 nicht abgebildet. zurück zum Artikel | weitere Bildergalerien

