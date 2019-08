Mit einem Festkonzert in der Berliner Waldbühne ist am Samstagabend das 20-jährige Bestehen des West-Eastern Divan Orchestras gefeiert worden. Unter den 20.000 Besuchern war auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.



Der Dirigent Daniel Barenboim hatte im Jahr 1999 das Ensemble ins Leben gerufen, in dem junge Künstler aus Israel, Palästina und anderen Ländern des Nahen Ostens gemeinsam musizieren.



Auf dem Programm des Jubiläumskonzerts stand unter anderem Beethovens Violinkonzert, bei dem Barenboims Sohn Michael als Solist auftrat.

