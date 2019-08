Mehr als 65.000 E-Books und Hörbücher können sich Nutzer von Berliner Bibliotheken ausleihen, für zehn Euro im Jahr. Die Zahl der digitalen Ausleihen ist stark gestiegen. Doch zuletzt hatten Besitzer des E-Readers Tolino Probleme - inzwischen sollen sie behoben sein.

Nach einer mehrere Tage dauernden Softwarepanne soll das Leihen von E-Books mit dem Gerät Tolino in Berliner Bibliotheken wieder möglich sein. "Es war ein ständiges Hin und Her, aber nun sollte das Problem gelöst sein", sagte Moritz Mutter, Projektleiter "Digitale Welten" der Zentral- und Landesbibliothek Berlin, am Mittwoch auf Anfrage von rbb|24.

Mit der Software "Onleihe" können Kunden sich in Bibliotheken aus ganz Deutschland elektronische Bücher auf ihr jeweiliges Endgerät laden. Neben Berliner Bibliotheken bieten auch mehrere Häuser in Brandenburg den Service an. Nach einem größeren Software-Update für die Tolino-E-Reader gab es in den vergangenen Monaten aber immer wieder Probleme mit den Abrufen. Seit vergangenem Freitag funktionierte die Ausleihe Nutzerinnen und Nutzern zufolge gar nicht mehr.

Falls es weiter Probleme gibt, empfiehlt die verantwortliche Softwarefirma [externer Link] Divibib aus Reutlingen, E-Medien über einen Browser auf einem Windows-PC auszuleihen und über die Software "Adobe Digital Editions" zu öffnen oder sie von dort auch auf den Tolino zu laden. Wer ein Mobilgerät zur Verfügung hat, kann die Onleihe-App verwenden.