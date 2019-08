High-Tech-Bildungswerkstatt wagt den Blick in die Zukunft

Futurium am Kanzleramt

Zwischen Hauptbahnhof und Kanzleramt eröffnet am 5. September das Futurium. Das Haus soll Zukunftsforschung für jeden zugänglich machen und den Besuchern Antworten entlocken zu der Frage: "Wie wollen wir leben?" Von Martin Adam

Die Zukunft sieht aus wie ein sehr großer Kronleuchter: Die "Sphere" ist ein Geäst aus kristallartigen Armen und Verzweigungen, gespickt mit Sensoren und Lichtern. Das Gebilde hängt im Futurium - es ist ein neuronales Netzwerk. Es reagiert auf seine Betrachter, es blinkt und leuchtet und raschelt mit Grashalmen aus Kunststoff. Die Sphäre wirkt lebendig, sie ist ein Schritt hin zur künstlichen Intelligenz, der Blick in die Zukunft im Futurium Berlin.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat das Futurium gemeinsam mit verschiedenen Wissenschaftseinrichtungen geplant und für 58 Millionen Euro an die Spree, zwischen Hauptbahnhof und Kanzleramt gebaut. Von außen moderner Niedrig-Energie-Bau mit Glasfassade, bietet das Futurium innen eine Reihe von Stationen und Exponaten, die allesamt zum Nachdenken über das Morgen auffordern. "Wie wollen wir leben?" - das sei die zentrale Frage des Futuriums, sagt Brandt.

Und mögliche Zukünfte gibt es viele, sagt Stefan Brandt, der Direktor des Futuriums: "Wir möchten hier ein Ort sein, an dem sich Menschen über unterschiedlichste Zukunftsvorstellungen, Zukunftsideen, Zukunftsvisionen informieren, austauschen, darüber streiten, aber auch schon Dinge ausprobieren können."

5.000 Quadratmeter Fläche mit einem Forum zum Diskutieren, einem Labor zum Basteln und einer Ausstellung über die Zukunft bietet das Futurium, um sich Stück für Stück der eigenen Vorstellung von Zukunft anzunähern. Gabriele Zipf hat die Ausstellung konzipiert. Dazu müsse man die Zukunft selbst noch gar nicht kennen, sagt sie. Sie wisse aber, "dass es ganz viele Wege in mögliche Zukünfte gibt und die zeigen wir in unserer Ausstellung".

In drei Abschnitten - Mensch, Natur und Technik - soll hier zum Beispiel gezeigt werden, welche technischen Mittel vielleicht bald zur Verfügung stehen und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben. Murmelbahnen erklären das Prinzip der Kreislaufwirtschaft, eine von Algorithmen geschaffene Riesenskulptur, wie Umwelt und Technologien ineinander übergehen.

Wer danach noch Zeit habe, meint Direktor Brandt, der könne im Lab an Workshops teilnehmen und zum Beispiel einen Roboter programmieren. Das Futurium zeigt Möglichkeiten auf, Antworten gibt es kaum. Es solle Fragen stellen und zum Denken anregen, sagt Brandt. All das soll Avantgarde sein und bleiben. Daher sei das Futurium unfertig und werde von Ausstellungsmachern und Besuchern permanent weiterentwickelt - damit das Haus der Zukunft nicht schon kurz nach der Eröffnung ein Relikt der Vergangenheit ist.



Das Futurium wird am 5. September von Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet. Bis 2022 ist der Eintritt kostenlos.