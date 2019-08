Ab April 2020 Gratis-Sonntag in Berliner Museen

Berlin will die Hemmschwellen für Museums-Besuche senken. Dazu soll es für die landeseigenen Museen ab April kommenden Jahres einen eintrittsfreien Sonntag pro Monat geben, wie Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Donnerstag in Berlin sagte.



Zu den Museen gehören das Stadtmuseum, die Berlinische Galerie, das Bröhan-, Brücke- und Deutsche Technikmuseum sowie die Stiftung Berliner Mauer, das Haus der Wannsee-Konferenz, die Topographie des Terrors und das Dokumentationszentrum Zwangsarbeit.

Außerdem sollen mit Umfragen Gründe und Hindernisse für Museums- und Theaterbesuche ermitteln werden, kündigte Lederer an. Parallel sollen sogenannte Vermittlungsagenten in Kultureinrichtungen Programme entwickeln, um auch bei Menschen aus Bevölkerungsschichten Interesse zu wecken, die selten Museen besuchen.