Die Mutter des Mädchens, eine Juristin, die die Neunjährige auch als Anwältin vertritt, ist der Auffasung, dass ihre Tochter beste Voraussetzungen mitbringt. So war die Schülerin an einer musikbetonten Berliner Schule mit einer hohen Punktzahl aufgenommen worden. Zuvor hatte sie bereits im Chor der Komischen Oper in Berlin und in der Domsingschule in Frankfurt am Main gesungen. In beiden Fällen handelt es sich um gemischte Chöre.

Im November 2018 hatte sie sich dann um einen Platz im Staats- und Domchor beworben, der seit seiner Gründung im Jahr 1465 ausschließlich mit Jungen besetzt wird.