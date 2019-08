Würden Sie Bayern München als schwierig bezeichnen?

rbb|24 überträgt das Open-Air-Konzert am 24.08.2019 ab 20:15 Uhr im Live-Stream.

Am Wochenende starten die Berliner Philharmoniker mit ihrem neuen Chefdirigenten in die Saison. Kirill Petrenko gilt als scheu und auch schwierig. Klarinettist Alexander Bader hat ganz andere Erfahrungen mit dem Maestro.

Alexander Bader : Gelassen euphorisch, auch gespannt. Nervosität weniger, das würde so klingen als ob etwas schief gehen könnte. Und das Gefühl habe ich überhaupt nicht im Orchester. Man ist wirklich voller Vorfreude. Kirill Petrenko hat ja im letzten Jahr auch schon die Saisoneröffnung dirigiert - noch nicht als amtierender Chef - und hat eine fulminante siebte Sinfonie von Beethoven gemacht. Das hat natürlich auch die Vorfreude auf die ausstehende neunte Sinfonie so groß werden lassen im Orchester. Wir haben volles Vertrauen, weil eben nicht nur das Eröffnungskonzert letztes Jahr, sondern auch die anschließende Tournee oder die anderen Konzerte, die er mit uns gemacht hat, alle Erwartungen mehr als erfüllt haben.

Am Samstag spielt das Orchester das Werk vor dem Brandenburger Tor als Teil der Feiern zum 30. Jahrestag des Mauerfalls. Der rbb präsentiert das Konzert und überträgt es LIVE im rbb-Fernsehen und in LIVE-STREAM bei rbb|24.

Mit Ludwig van Beethovens 9. Symphonie startet Kirill Petrenko am Freitag als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. RbbKultur überträgt das Konzert.

Es ist ja immer eine Frage der Perspektive. Meine Perspektive hat sich natürlich in dieser Zeit sehr verändert, weil ich auch die sogenannten Großen erst später hier habe kennenlernen dürfen. Aber es war schon irgendwie klar, dass er ein ganz besonders intensiver Musiker ist. Er ist ein unglaublich ehrlich musizierender Dirigent. Niemals versucht er sich selbst auch nur andeutungsweise in den Vordergrund zu rücken. Diese Glücksmomente gab es damals natürlich auch. Aus der heutigen Perspektive würde ich das dann bestätigen.

Alexander Bader (Jahrgang 1965) studierte Klavier und Klarinette und kam 2002 als Solo-Klarinettist an die Komische Oper in Berlin. Seit Mai 2006 ist er Mitglied der Berliner Philharmoniker, seit Juni 2017 ist er dort im Orchestervorstand. Unter anderem gehört Bader zum Scharoun-Ensemble.

Petrenko wirkt nach außen eher scheu, ihm eilt wegen seiner intensiven Proben aber auch der Ruf eines "Schleifers" voraus. Was stimmt denn nun?

Das mit der Scheu ist für mich nach wie vor schwer nachvollziehbar. Ich kenne ihn nicht scheu. Er entzieht sich dem Medienrummel, weil er diese Zeit für die Musik verwenden möchte, um noch intensiver in die Partituren zu schauen. Genauso wenig kann ich dieses Wort Schleifer bestätigen. Schleifer würde für mich etwas Eindimensionales darstellen. Und das ist er eben gar nicht. In den Proben erarbeitet er alle technischen Mittel, um tiefer in die Musik vordringen zu können.

Böse Zungen würden jetzt behaupten, dass er damit ein ganz anderer Typ als sein Vorgänger Simon Rattle ist. Am Ende von dessen Amtszeit schien es immer wieder durch, dass er mit diesem Haufen sehr starker Persönlichkeiten, wie er es einmal genannt hat, nicht so gut klar gekommen ist. Würden Sie die Philharmoniker als schwierig bezeichnen?

Würden Sie Bayern München als schwierig bezeichnen?

Auf jeden Fall.

Natürlich sind in diesem Orchester sehr starke Persönlichkeiten, die sich zusammenfinden, um als Mannschaft ein möglichst hohes Ziel zu erreichen. Und es ist sicher schwierig, eine dauerhafte Frische aufrechtzuerhalten. Ich finde schon, dass Simon bis zum Schluss ganz ehrlich und intensiv musiziert hat. Er hat ja die zweitlängste Ära geprägt und auch das Orchester sehr stark positiv verändert. Deswegen würde ich mir niemals anmaßen, irgendeine Art von Vergleich anzustellen.