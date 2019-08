Neunjähriges Mädchen will sich in Knabenchor einklagen

Dem Staats- und Domchor Berlin gehören ausschließlich Jungen an, und zwar seit 1465. Trotzdem bewerben sich hin und wieder auch Mädchen - und sind bisher immer gescheitert. Die Mutter einer Neunjährigen will das nicht hinnehmen, und hat nun gegen den Chor geklagt.

Mädchenstimmen seien schon häufiger abgelehnt worden, heißt es in einer Mitteilung zum Prozess des Verwaltungsgerichts. Mit der Begründung das zwischen Mädchen- und Jungenstimmen anatomische Unterschiede bestünden, "was zu differenzierten Chorklangräumen führe". Aus diesem Grund hat der Staats- und Domchor im Frühjahr auch diese Bewerbung abgelehnt.

Bis Januar 2018 hatte die junge Sängerin nach Angaben des Verwaltungsgerichts im Kinderchor der Komischen Oper Berlin gesungen; von Februar bis August 2018 in der Domsingschule in Frankfurt am Main. Beides gemischte Chöre. Im November 2018 dann bat die Mutter um Aufnahme in den Staats- und Domchor.

Dieser gewährte der Neunjährigen ein individuelles Vorsingen, doch überzeugen konnte sie die Auswahlkommission nicht. Um aufgenommen zu werden, reiche Motivation alleine nicht aus, teilte die Kommission mit. Zudem bestünden - aufgrund der Klage - Zweifel an einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Eltern. Was Grundlage für die persönliche Ausbildung einer Kinderstimme sei.