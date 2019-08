Bild: imago images/Sabeth Stickforth

BVV Charlottenburg-Wilmersdorf - Linke wollen Hohenzollernplatz umbenennen

16.08.19 | 21:36

Für die erste Sitzung nach der Sommerpause hat die Linken-Fraktion in der Bezirksverordneten-Versammlung Charlottenburg-Wilmersdorf (BVV) einen Antrag zur Umbenennung des Hohenzollernplatzes eingebracht.

Hintergrund sind die historische Vergangenheit der Hohenzollern und die Rückgabeforderungen, mit denen das Adelshaus die Länder Berlin und Brandenburg seit einiger Zeit konfrontiert.

Neue Namen auch für U-Bahn-Station und Bushaltestelle

Dem Antrag zufolge [berlin.de] soll die BVV in ihrer Sitzung am 22. August beschließen, dass der Hohenzollernplatz im Ortsteil Wilmersdorf (zwischen Uhland- und Fasanenstraße) umbenannt wird und stattdessen der Name einer Person gewählt wird, "die sich in besonderem Maße für Demokratie, soziale Gleichheit und die Republik eingesetzt hat", heißt es. Außerdem solle sich das Bezirksamt dafür einsetzen, dass die BVG nach Umbenennung des Platzes auch die Namen der U-Bahn- und der Busstation entsprechend ändert. In einem zweiten Schritt müsse auch der Hohenzollerndamm umbenannt werden.

Linke sehen Hohenzollern in historischer Verantwortung

Es sei historisch unbestritten, dass Teile der Hohenzollern-Familie den Aufstieg des Nationalsozialismus mitbereitet hätten, erklärte Niklas Schenker, Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion Charlottenburg-Wilmersdorf. "Auch die Errichtung von Kolonien in Afrika, der erste Völkermord der Geschichte sowie der Ausbruch des Ersten Weltkriegs mit Millionen Toten lasten auf den Schultern des Deutschen Reiches unter Herrschaft der Hohenzollern", heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung.

Zudem seien die aktuellen Forderungen des ehemaligen Königshauses "inakzeptabel und völlig maßlos", findet Schenker. Die ganze Republik rege sich über den "Gier-Adel" auf. Die Forderungen der Hohenzollern zeigten "die Realitätsferne, in der der einstige Adel immer noch lebt".

FDP-Fraktionschef spricht von "Geschichtsklitterung"