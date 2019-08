Rund 35.000 Zuhörer kamen zu der Aufführung unter freiem Himmel auf die Straße des 17. Juni. Nach dem Schlusschor mit Friedrich Schillers "Ode an die Freude" feierte das Publikum Petrenko und das Orchester mit langem Beifall. Es war das erste Konzert in der Geschichte der Philharmoniker vor dem Brandenburger Tor.

Bei seinem Antrittskonzert - ebenfalls Beethovens 9. - war der russische Dirigent am Freitagabend mit einem minutenlangen Beifall vom Publikum in der voll besetzten Philharmonie gefeiert worden. In seiner ersten Spielzeit wird Petrenko mit den Philharmonikern auf Deutschland-Tournee gehen. Geplant ist zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs auch ein Konzert in Tel Aviv. Petrenko ist der siebte Chefdirigent des 1882 gegründeten Orchesters.

Der rbb hat das Konzert am Brandenburger Tor live im Fernsehen und im Internet übertragen. Nach der Ausstrahlung ist ein Mitschnitt für 30 Tage in der rbb Mediathek abrufbar.