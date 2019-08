Bild: rbb/Rainer Opolka

Opolkas Wolfsmensch in Potsdam - Skulptur mit Hitlergruß wird vor AfD-Zentrale aufgestellt

19.08.19 | 15:14

Der Brandenburger Bildhauer Rainer Opolka hat geplant, einen bronzenen Wolfsmenschen, der den Hitlergruß zeigt, am Dienstag vor die Potsdamer AfD-Zentrale aufzustellen. Die übermannshohe Skulptur solle ein "Zeichen gegen Rechts" sein und vor einem drohenden Wahlerfolg der AfD bei der Landtagswahl am 1. September warnen, wie die Agentur des Künstlers am Montag mitteilte. Gemeinsam mit der Berliner Publizistin Lea Rosh wolle der Künstler zudem "einen offenen Brief mit acht drängenden Fragen" überreichen.

Der Wolf mit dem Helm

Nach eigenen Angaben spiegele die Statue verschiedene Aussagen des AfD-Spitzenkandidates zur Brandenburger Landtagswahl, Andreas Kalbitz, wider. Zur Begründung des Ausstellungsortes schrieben Rosh und Opolka in ihrem Brief, Kalbitz marschiere gerne "mit Rechtsradikalen und Neonazis, die unverblümt den Hitlergruß zeigten". Deswegen bringe er "nicht irgendeinen, sondern den deutschen Gruß zeigenden Wolf", so die Aktivisten. Außerdem habe das Raubtier einen Helm an, weil Kalbitz vergangenes Jahr gesagt hat: "Die AfD ist die letzte evolutionäre Chance für dieses Land. Danach kommt nur noch Helm auf".

Orte des Rechtsextremismus

Insgesamt 80 Wölfe habe Opolka nach eigenen Angaben zufolge vor vier Jahren in Bronze gegossen. Mit seiner Wanderausstellung unter dem Titel "Die Wölfe sind zurück?" wolle er die Gesellschaft über die Gefahren von Rechtsextremismus aufklären. Er erscheine "immer da, wo Menschenrechte und Demokratie gefährdet sind", hieß es. Bislang war Opolka an 16 Orten, etwa im Juli in Kassel nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke oder in München anlässlich der Urteilsverkündung im NSU-Prozess im Juli 2018.