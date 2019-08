Ein Brötchen mit Flusskrebsen direkt aus dem Tiergarten: Schon der Food Truck am Eingang macht deutlich, dass die East Side Music Days auch kulinarisch für das Regionale und trotzdem das Exotische stehen wollen. Vor allem handgemacht soll die Musik sein, die schon das fünfte Jahr in Folge zwischen Oberbaumbrücke und East Side Park zu hören ist. Die größte der insgesamt vier Bühnen steht direkt an der Spree, etwa 500 Leute sitzen im Sonnenuntergang auf den Stufen am Wasser und wippen zu Elektropop von Narou, einem Wiener mit Wahlheimat Berlin.